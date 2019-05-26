Россия играет с Чехией в матче за бронзу чемпионата мира
Сборная России и команда Чехии играют в матче за третье место чемпионата мира по хоккею.
На пятой минуте игры сборная России оказалась в большинстве после удаления Томаша Загорна, но открыть счет в матче российские хоккеисты не смогли. Но до конца периода шайба
А за полторы минуты до конца периода Доминик Кубалик вывел сборную Чехии вперед, 2:1.
На второй минуте второго периода Артем Анисимов после передачи Никиты Гусева сравнял счет в матче. До конца периода ни одной из команд не удалось выйти вперед, и на перерыв сборные ушли при счете 2:2.
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В финале сегодня вечером сыграют сборные Канады и Финляндии. Матч начнется в 21:15 мск.
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