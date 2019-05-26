Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На пятой минуте игры сборная России оказалась в большинстве после удаления Томаша Загорна, но открыть счет в матче российские хоккеисты не смогли. Но до конца периода шайба все-таки побывала в воротах сборной Чехии. Автором гола стал Михаил Григоренко, результативный пас себе в актив записал Михаил Сергачев. Гол был забит на 7-й минуте. Но уже через 40 секунд чешские хоккеисты сравняли счет, шайбу забросил Михал Ржепик.

А за полторы минуты до конца периода Доминик Кубалик вывел сборную Чехии вперед, 2:1.

На второй минуте второго периода Артем Анисимов после передачи Никиты Гусева сравнял счет в матче. До конца периода ни одной из команд не удалось выйти вперед, и на перерыв сборные ушли при счете 2:2.

Чешский защитник Ян Коларж был удален на две минуты за подножку на пятой минуте третьего периода, и российские хоккеисты получили численное преимущество, но не смогли его реализовать. На 13-й минуте периода случилось и первое удаление в составе сборной России: две минуты за подножку получил Григоренко. Сборная Чехии организовала несколько опасных атак, но забить Андрею Василевскому не смогла.

До конца основного времени матча счет не изменился, и игра перешла в овертайм. Стоит отметить, что по итогам трех периодов сборная Чехии «перебросала» российскую команду: 44 броска по воротам против 28.

В овертайме, который игрался в формате 10 минут в составах «три на три», команды не смогли выявить сильнейшего, и обладатель бронзовых медалей определился в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась сборная России. Свои буллиты реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев, в то время как чешские хоккеисты не смогли забросить ни разу.

Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0) и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gu71ahYZPRk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Российские хоккеисты выигрывают бронзу мировых первенств в третий раз за четыре года. Напомним, что в прошлом году сборная России осталась без медалей, проиграв Канаде в четвертьфинале.

В финале сегодня вечером сыграют сборные Канады и Финляндии. Матч начнется в 21:15 мск.