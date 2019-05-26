Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира
Сборная России по хоккею в серии послематчевых буллитов обыграла Чехию 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0) в матче за третье место чемпионата мира.
На пятой минуте игры сборная России оказалась в большинстве после удаления Томаша Загорна, но открыть счет в матче российские хоккеисты не смогли. Но до конца периода шайба
А за полторы минуты до конца периода Доминик Кубалик вывел сборную Чехии вперед, 2:1.
На второй минуте второго периода Артем Анисимов после передачи Никиты Гусева сравнял счет в матче. До конца периода ни одной из команд не удалось выйти вперед, и на перерыв сборные ушли при счете 2:2.
Чешский защитник Ян Коларж был удален на две минуты за подножку на пятой минуте третьего периода, и российские хоккеисты получили численное преимущество, но не смогли его реализовать. На 13-й минуте периода случилось и первое удаление в составе сборной России: две минуты за подножку получил Григоренко. Сборная Чехии организовала несколько опасных атак, но забить Андрею Василевскому не смогла.
До конца основного времени матча счет не изменился, и игра перешла в овертайм. Стоит отметить, что по итогам трех периодов сборная Чехии «перебросала» российскую команду: 44 броска по воротам против 28.
В овертайме, который игрался в формате 10 минут в составах «три на три», команды не смогли выявить сильнейшего, и обладатель бронзовых медалей определился в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась сборная России. Свои буллиты реализовали Илья Ковальчук и Никита Гусев, в то время как чешские хоккеисты не смогли забросить ни разу.
Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0) и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
Российские хоккеисты выигрывают бронзу мировых первенств в третий раз за четыре года. Напомним, что в прошлом году сборная России осталась без медалей, проиграв Канаде в четвертьфинале.
В финале сегодня вечером сыграют сборные Канады и Финляндии. Матч начнется в 21:15 мск.
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол