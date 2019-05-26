Овечкин врезался головой в борт после силового приема чеха. Форварду потребовалась помощь врачей

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По ходу третьей 20-минутки игры защитник чешской сборной Ян Рутта толкнул Овечкина в спину, после чего россиянин врезался в борт головой и потерял шайбу. Овечкину пришлось временно покинуть площадку, на скамейке запасных ему помогли врачи национальной команды — приложили лед к шее и сделали массаж.

На ЧМ-2019 Овечкин провел 9 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отметился одной результативной передачей.