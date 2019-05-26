Овечкин врезался головой в борт после силового приема чеха. Форварду потребовалась помощь врачей
Нападающий сборной России Александр Овечкин попал в неприятный инцидент по ходу матча за третье место чемпионата мира-2019 против команды Чехии.
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По ходу третьей 20-минутки игры защитник чешской сборной Ян Рутта толкнул Овечкина в спину, после чего россиянин врезался в борт головой и потерял шайбу. Овечкину пришлось временно покинуть площадку, на скамейке запасных ему помогли врачи национальной команды — приложили лед к шее и сделали массаж.
На ЧМ-2019 Овечкин провел 9 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отметился одной результативной передачей.
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|26 Мая, 16:45
|Зрители 9085
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
Вратари
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
|И. Ковальчук
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол