Россия была ужасна в матче за бронзу. Но медаль для нее выгрыз космический Василевский

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До финала чемпионата мира
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
21:15 не начался Канада
Финляндия
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37414344/
26 мая 2019, 19:44 | Sport24

Россия была ужасна в матче за бронзу. Но медаль для нее выгрыз космический Василевский

Россия все-таки взяла медали чемпионата мира, но заслужил бронзу только вратарь.

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«Вы изучали матч с финнами 2011 года?», — спрашивал один из российских журналистов Илью Воробьева перед полуфиналом чемпионата мира. И сам Воробьев, и коллеги корреспондента восприняли этот вопрос с улыбкой. Кто-то из участников того матча, вроде Алексея Морозова и Сергея Зиновьева уже давно повесили коньки на гвоздь, изменились и финны, не говоря уже о том, что сам хоккей как вид спорта за эти восемь лет не узнать. Вот только что в 2011 году, что в 2019-м мы финнам забить не смогли. А то, что оба полуфинальных матча проводились в Братиславе, наталкивали на мысли о мистическом совпадении.

Ну, а когда сборной Росси ив матче за третье место попались чехи, от дежавю было ни спрятаться, ни скрыться. В 2011 году за бронзу мы играли с этой же командой. Точнее, команды были совершенное другими, и по стилю, и по составу. Спустя восемь лет до столицы Словакии добрались по два игрока с одной и другой команды. У сборной России на том чемпионате мира играли Александр Овечкин и Илья Ковальчук, а у чехов Михаэль Фролик и Якуб Ворачек. Более того, Ковальчук даже оформил дубль, но его затмил хет-трик Романа Червенки и гол Владимира Тарасенко, который стал для будущей звезды НХЛ первым на чемпионатах мира.

Если убрать за скобки состав, которому на этом чемпионате мира равных нет, в матче за третье место все было против России. Здесь вам и почти домашние для Чехии трибуны, и история. Тот самый бронзовый матч мы проиграли со счетом 4:7. Да и в целом настроиться на «утешительный» финал, когда вам все прочили финал полноценный, не так уж и просто. И ладно бы в матче за третье место команде Воробьева противостояла Канада. Завестись на «кленовых» никогда не было проблемой. Тем более, что сами североамериканцы не привыкли к полумерам и любые медали кроме золотых не признают. Чехи же слеплены из другого теста.

Поначалу это был типичный матч за бронзу, который, в общем-то, никому не нужен. Сборная России на правах более классной команды больше атаковал, чаще бросала, но из кожи вон не лезла. Подопечные Милоша Ржиги ее к этому особо и не склоняли. Моменты наши парни создавали, но не сказать, что доминировали над чехами. Даже быстро заполученное большинство не взбодрило поверженных Голиафов. Россияне атаковали скорее по инерции, потому что не атаковать не могли. И только когда чехи зашевелились, россияне вспомнили о своем предназначении. Григоренко с Дадоновым были готовы подправить шайбу после броска Сергачева, но сделал это игрок ЦСКА.

В статусе героя дня Сергачев не продержался и минуты. Спустя всего 41 секунду после того, как партнеры превратили его бросок в гол, Михаил вместе с Владиславом Гавриковым отворил настежь двери к воротам Василевского. То ли ошибка на смене, то ли необъяснимый хаос привел к тому, что Михал Ржепик убежал один на один с нашим вратарем. Вспоминая групповой этап и два матча плей-офф, столь грандиозные провалы в обороне сборной России были большой редкостью. Впрочем, стоит отметить и шикарный пас через всю площадку за авторством Давида Скленички. Отдал так отдал!

За весь турнир сборная России всего два раза уступала в счете. И до матча за третье место статистика ничего о перспективах нашей команды не говорила. Если с финнами отыграться так и не удалось, и Овечкин с партнерами впервые ушли со льда без заброшенных шайб, то в последнем матче группового этапа со шведами гол Тре крунур открыл для них портал в ад. Гол, сооруженный двумя кахаэловцами Домиником Кубаликом и Яном Коваржем, должен был дать ответ на вопрос, насколько волевая команда у сборной России. И уже на первой минуте второго периода Артему Анисимову счет удалось сравнять. Пусть и не без помощи Радко Гудаса, который срезал шайбу в свои ворота.

Гол Анисимова пусть и избавил сборную России от столь неприятного статуса проигрывающей в счете команды, но в остальном подопечным Воробьева особо не помог. Второй период они чехам откровенно отдали, что отражается и в бросках, и во времени, проведенном в нашей зоне. И только почти минутная позиционная атака, которую затеяло четвертое звено сборной России, напомнило, какой команде на этом турнире навешивали виртуальные золотые медали. Плотников с Андроновым дали команде то, что, быть может, не хватило ей в битве с финнами. Развязка же все равно была припасена на заключительный период.

Что-то все-таки у этой команды сломалось. То ли в матче с финнами, то ли еще раньше. Как бы то ни было, даже редкое большинство, заработанное Дадоновым, не вернуло нам прежнюю сборную России. Скорее Радек Факса имел шанс забить в меньшинстве, чем русские звезды реализовать лишнего. Если раньше наши парни могли перемудрить, или шайба просто не шла в ворота, то теперь даже закрепиться в зоне было большой проблемой. Команда, которая две последние недели пархала и жалила, мучилась на льду. Кажется, что только Василевскому, отбившему под 50 бросков, нужна была эта несчастная бронза.

Чехи подступались к Василевскому и так, и сяк, но он не сдавался. Наш вратарь, и так обладающий репутацией лучшего в мире, показал нечто косимческое. Если бы «Везину» давали за один матч, то Андрею нужно быдло отдать десять «Везин». Только он и оставлял в игре команду, из которой подобно шарику выпустили воздух. Даже в овертайме, проходившем в формате «три на три», наши техничные форварды не получали преимущества. А все почему? Не было скорости. На Василевском сборная России доехала до буллитов, на нем же выиграла бронзу. Бронзу, которую из всей команды заслужил всего один человек.
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26 Мая, 16:45 Зрители 9085 Плей-офф: Матч за 3-е место "Словнафт-Арена"
Россия 3:2 Б
Серия буллитов
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Шимон Грубец
1-й период
Томаш Зогорна 04:03
13:00 Михаил Григоренко (М. Сергачев)
Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта) 13:41
Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш) 18:34
2-й период
20:39 Артем Анисимов (Н. Гусев)
3-й период
Ян I Коларж 43:29
52:02 Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
И. Ковальчук
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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