Россия была ужасна в матче за бронзу. Но медаль для нее выгрыз космический Василевский
Россия
все-таки взяла медали чемпионата мира, но заслужил бронзу только вратарь.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Вы изучали матч с финнами 2011 года?», — спрашивал один из российских журналистов Илью Воробьева перед полуфиналом чемпионата мира. И сам Воробьев, и коллеги корреспондента восприняли этот вопрос с улыбкой.
Ну, а когда сборной Росси ив матче за третье место попались чехи, от дежавю было ни спрятаться, ни скрыться. В 2011 году за бронзу мы играли с этой же командой. Точнее, команды были совершенное другими, и по стилю, и по составу. Спустя восемь лет до столицы Словакии добрались по два игрока с одной и другой команды. У сборной России на том чемпионате мира играли Александр Овечкин и Илья Ковальчук, а у чехов Михаэль Фролик и Якуб Ворачек. Более того, Ковальчук даже оформил дубль, но его затмил
Если убрать за скобки состав, которому на этом чемпионате мира равных нет, в матче за третье место все было против России. Здесь вам и почти домашние для Чехии трибуны, и история. Тот самый бронзовый матч мы проиграли со счетом 4:7. Да и в целом настроиться на «утешительный» финал, когда вам все прочили финал полноценный, не так уж и просто. И ладно бы в матче за третье место команде Воробьева противостояла Канада. Завестись на «кленовых» никогда не было проблемой. Тем более, что сами североамериканцы не привыкли к полумерам и любые медали кроме золотых не признают. Чехи же слеплены из другого теста.
Поначалу это был типичный матч за бронзу, который, в
В статусе героя дня Сергачев не продержался и минуты. Спустя всего 41 секунду после того, как партнеры превратили его бросок в гол, Михаил вместе с Владиславом Гавриковым отворил настежь двери к воротам Василевского. То ли ошибка на смене, то ли необъяснимый хаос привел к тому, что Михал Ржепик убежал один на один с нашим вратарем. Вспоминая групповой этап и два матча
За весь турнир сборная России всего два раза уступала в счете. И до матча за третье место статистика ничего о перспективах нашей команды не говорила. Если с финнами отыграться так и не удалось, и Овечкин с партнерами впервые ушли со льда без заброшенных шайб, то в последнем матче группового этапа со шведами гол Тре крунур открыл для них портал в ад. Гол, сооруженный двумя кахаэловцами Домиником Кубаликом и Яном Коваржем, должен был дать ответ на вопрос, насколько волевая команда у сборной России. И уже на первой минуте второго периода Артему Анисимову счет удалось сравнять. Пусть и не без помощи Радко Гудаса, который срезал шайбу в свои ворота.
Гол Анисимова пусть и избавил сборную России от столь неприятного статуса проигрывающей в счете команды, но в остальном подопечным Воробьева особо не помог. Второй период они чехам откровенно отдали, что отражается и в бросках, и во времени, проведенном в нашей зоне. И только почти минутная позиционная атака, которую затеяло четвертое звено сборной России, напомнило, какой команде на этом турнире навешивали виртуальные золотые медали. Плотников с Андроновым дали команде то, что, быть может, не хватило ей в битве с финнами. Развязка же все равно была припасена на заключительный период.
Чехи подступались к Василевскому и так, и сяк, но он не сдавался. Наш вратарь, и так обладающий репутацией лучшего в мире, показал нечто косимческое. Если бы «Везину» давали за один матч, то Андрею нужно быдло отдать десять «Везин». Только он и оставлял в игре команду, из которой подобно шарику выпустили воздух. Даже в овертайме, проходившем в формате «три на три», наши техничные форварды не получали преимущества. А все почему? Не было скорости. На Василевском сборная России доехала до буллитов, на нем же выиграла бронзу. Бронзу, которую из всей команды заслужил всего один человек.
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол