Россия была ужасна в матче за бронзу. Но медаль для нее выгрыз космический Василевский

«Вы изучали матч с финнами 2011 года?», — спрашивал один из российских журналистов Илью Воробьева перед полуфиналом чемпионата мира. И сам Воробьев, и коллеги корреспондента восприняли этот вопрос с улыбкой. Кто-то из участников того матча, вроде Алексея Морозова и Сергея Зиновьева уже давно повесили коньки на гвоздь, изменились и финны, не говоря уже о том, что сам хоккей как вид спорта за эти восемь лет не узнать. Вот только что в 2011 году, что в 2019-м мы финнам забить не смогли. А то, что оба полуфинальных матча проводились в Братиславе, наталкивали на мысли о мистическом совпадении.

Ну, а когда сборной Росси ив матче за третье место попались чехи, от дежавю было ни спрятаться, ни скрыться. В 2011 году за бронзу мы играли с этой же командой. Точнее, команды были совершенное другими, и по стилю, и по составу. Спустя восемь лет до столицы Словакии добрались по два игрока с одной и другой команды. У сборной России на том чемпионате мира играли Александр Овечкин и Илья Ковальчук, а у чехов Михаэль Фролик и Якуб Ворачек. Более того, Ковальчук даже оформил дубль, но его затмил хет-трик Романа Червенки и гол Владимира Тарасенко, который стал для будущей звезды НХЛ первым на чемпионатах мира.

Если убрать за скобки состав, которому на этом чемпионате мира равных нет, в матче за третье место все было против России. Здесь вам и почти домашние для Чехии трибуны, и история. Тот самый бронзовый матч мы проиграли со счетом 4:7. Да и в целом настроиться на «утешительный» финал, когда вам все прочили финал полноценный, не так уж и просто. И ладно бы в матче за третье место команде Воробьева противостояла Канада. Завестись на «кленовых» никогда не было проблемой. Тем более, что сами североамериканцы не привыкли к полумерам и любые медали кроме золотых не признают. Чехи же слеплены из другого теста.

Поначалу это был типичный матч за бронзу, который, в общем-то, никому не нужен. Сборная России на правах более классной команды больше атаковал, чаще бросала, но из кожи вон не лезла. Подопечные Милоша Ржиги ее к этому особо и не склоняли. Моменты наши парни создавали, но не сказать, что доминировали над чехами. Даже быстро заполученное большинство не взбодрило поверженных Голиафов. Россияне атаковали скорее по инерции, потому что не атаковать не могли. И только когда чехи зашевелились, россияне вспомнили о своем предназначении. Григоренко с Дадоновым были готовы подправить шайбу после броска Сергачева, но сделал это игрок ЦСКА.

В статусе героя дня Сергачев не продержался и минуты. Спустя всего 41 секунду после того, как партнеры превратили его бросок в гол, Михаил вместе с Владиславом Гавриковым отворил настежь двери к воротам Василевского. То ли ошибка на смене, то ли необъяснимый хаос привел к тому, что Михал Ржепик убежал один на один с нашим вратарем. Вспоминая групповой этап и два матча плей-офф, столь грандиозные провалы в обороне сборной России были большой редкостью. Впрочем, стоит отметить и шикарный пас через всю площадку за авторством Давида Скленички. Отдал так отдал!

За весь турнир сборная России всего два раза уступала в счете. И до матча за третье место статистика ничего о перспективах нашей команды не говорила. Если с финнами отыграться так и не удалось, и Овечкин с партнерами впервые ушли со льда без заброшенных шайб, то в последнем матче группового этапа со шведами гол Тре крунур открыл для них портал в ад. Гол, сооруженный двумя кахаэловцами Домиником Кубаликом и Яном Коваржем, должен был дать ответ на вопрос, насколько волевая команда у сборной России. И уже на первой минуте второго периода Артему Анисимову счет удалось сравнять. Пусть и не без помощи Радко Гудаса, который срезал шайбу в свои ворота.

Гол Анисимова пусть и избавил сборную России от столь неприятного статуса проигрывающей в счете команды, но в остальном подопечным Воробьева особо не помог. Второй период они чехам откровенно отдали, что отражается и в бросках, и во времени, проведенном в нашей зоне. И только почти минутная позиционная атака, которую затеяло четвертое звено сборной России, напомнило, какой команде на этом турнире навешивали виртуальные золотые медали. Плотников с Андроновым дали команде то, что, быть может, не хватило ей в битве с финнами. Развязка же все равно была припасена на заключительный период.

Что-то все-таки у этой команды сломалось. То ли в матче с финнами, то ли еще раньше. Как бы то ни было, даже редкое большинство, заработанное Дадоновым, не вернуло нам прежнюю сборную России. Скорее Радек Факса имел шанс забить в меньшинстве, чем русские звезды реализовать лишнего. Если раньше наши парни могли перемудрить, или шайба просто не шла в ворота, то теперь даже закрепиться в зоне было большой проблемой. Команда, которая две последние недели пархала и жалила, мучилась на льду. Кажется, что только Василевскому, отбившему под 50 бросков, нужна была эта несчастная бронза.

Чехи подступались к Василевскому и так, и сяк, но он не сдавался. Наш вратарь, и так обладающий репутацией лучшего в мире, показал нечто косимческое. Если бы «Везину» давали за один матч, то Андрею нужно быдло отдать десять «Везин». Только он и оставлял в игре команду, из которой подобно шарику выпустили воздух. Даже в овертайме, проходившем в формате «три на три», наши техничные форварды не получали преимущества. А все почему? Не было скорости. На Василевском сборная России доехала до буллитов, на нем же выиграла бронзу. Бронзу, которую из всей команды заслужил всего один человек.