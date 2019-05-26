Овечкин не считает, что у него «не получилось» на ЧМ-2019
БРАТИСЛАВА, 26 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин не считает, что чемпионат мира 2019 года в Словакии сложился для него неудачно.
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Сборная России в воскресенье в Братиславе по буллитам со счетом 3:2 обыграла команду Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Овечкин набрал три очка (два гола и передача) в десяти матчах турнира.
«Не считаю, что у меня не получилось на турнире, что у нашего звена не получилось. У нас все четыре звена работали на команду, мы к общей цели шли — к финалу. В проигранном финнам матче не получилось у всех четырех звеньев, не только у нашего», — сказал Овечкин журналистам.
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|26 Мая, 16:45
|Зрители 9085
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
Вратари
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
|И. Ковальчук
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол