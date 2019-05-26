Овечкин не считает, что у него «не получилось» на ЧМ-2019

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Сборная России в воскресенье в Братиславе по буллитам со счетом 3:2 обыграла команду Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Овечкин набрал три очка (два гола и передача) в десяти матчах турнира.

«Не считаю, что у меня не получилось на турнире, что у нашего звена не получилось. У нас все четыре звена работали на команду, мы к общей цели шли — к финалу. В проигранном финнам матче не получилось у всех четырех звеньев, не только у нашего», — сказал Овечкин журналистам.