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Сборная России в воскресенье в Братиславе в матче за третье место по буллитам обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — сказал Третьяк по телефону.

«Сегодня ребята проявили себя и выиграли у чехов, в раздевалке все обмениваются автографами. Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат. Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира. Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», — добавил собеседник агентства.