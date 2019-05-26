Воробьев продолжит работу в сборной России
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев продолжит работу с командой, у него действующий контракт, заявил РИА Новости президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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Сборная России в воскресенье в Братиславе в матче за третье место по буллитам обыграла команду Чехии и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — сказал Третьяк по телефону.
«Сегодня ребята проявили себя и выиграли у чехов, в раздевалке все обмениваются автографами. Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат. Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира. Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет. Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», — добавил собеседник агентства.
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|26 Мая, 16:45
|Зрители 9085
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол