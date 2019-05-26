Колобков поздравил хоккеистов сборной России с бронзовыми медалями чемпионата мира

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В воскресенье сборная России со счетом 3:2 по буллитам обыграла чехов в матче за третье место.

«Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку в борьбе за бронзу. Сборная России была готова поспорить за золотые награды чемпионата мира, выиграв все матчи группового этапа и четвертьфинал, — сказал Колобков. — Матч за третье место по накалу борьбы был равноценен финалу. Я поздравляю нашу сборную с бронзовыми медалями, и в ближайшее время планирую встретиться с командой».

Финал чемпионата мира по хоккею между командами Канады и Финляндии пройдет позднее в воскресенье, начало в 21:15 мск.