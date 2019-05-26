Овечкин: Некоторые ждут проигрыша сборной, чтобы сказать, какой я плохой
Ови — об бронзе чемпионата мира и критике болельщиков.
После победного матча за третье место на чемпионате мира по хоккею форвард сборной России Александр Овечкин подвел итоги турнира, рассказал о своем отношении к критике болельщиков и дал оценку результату «Красной машины».
— Показалось, что в третьем периоде не хватало физики, нас сильно перебросали. Согласны?
— Нет, просто игра была вязкая. Первый период больше отыграли от обороны, во втором периоде забили такой случайный гол, но гол — это гол, поэтому мы его сберегли, а дальше уже Вася сделал свое дело.
— Вчерашнее поражение отразилось на эмоциональном состоянии?
— Обе команды разочарованы после вчерашних поражений. Мы боролись, отдали много сил, хотели играть в финале, но не получилось.
— Что вчера нужно было изменить?
— Надо было забивать, очень много было моментов у нашего звена. Может быть, не хватило доли секунды для гола. Все играли на результат, добились только бронзы.
— Почему не получилось у вашего звена в той игре?
— Не сказал бы, что не получилось, это была битва за финал. В целом команда хорошо играла, все четыре звена играли на команду,
— Может быть, не хватило поражения на групповом этапе?
— Мы играли там с сильными командами, даже с итальянцами пришлось попотеть.
— Можно сказать, что это сильнейшая сборная России, за которую вы играли?
— Сборная всегда сильная, если ты попал в сборную России — это значит, что ты достоин представлять свою страну.
— Болельщики говорят, что лучше вместо Овечкина вызывать молодых, так как он уже выжатый после сезона НХЛ. Что вы им ответите?
— Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные. Мы все вместе бьемся за страну, хотим выиграть, а на людей, которые так пишут, не стоит обращать внимания. К сожалению, таких много.
— Есть шанс, что в следующем году сборная в таком же составе соберется?
— Для нас неважно, кто будет надевать майку, главное, чтобы мы бились, выкладывались и играли на победу.
— У вас уже не первая бронзовая медаль. Можно назвать ее особенной?
— Золото всегда особеннее, но лучше выиграть матч за третье, чем проиграть в финале! У нас был такой опыт. Здесь нам уже нечего сказать, мы выиграли бронзу и едем домой с высоко поднятой головой, сделали все, что могли.
— Это не провал?
— Мы с медалью! Мы приехали за золотом, у всех были микротравмы,
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
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|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
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