Овечкин: Некоторые ждут проигрыша сборной, чтобы сказать, какой я плохой

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После победного матча за третье место на чемпионате мира по хоккею форвард сборной России Александр Овечкин подвел итоги турнира, рассказал о своем отношении к критике болельщиков и дал оценку результату «Красной машины».

— Показалось, что в третьем периоде не хватало физики, нас сильно перебросали. Согласны?

— Нет, просто игра была вязкая. Первый период больше отыграли от обороны, во втором периоде забили такой случайный гол, но гол — это гол, поэтому мы его сберегли, а дальше уже Вася сделал свое дело.

— Вчерашнее поражение отразилось на эмоциональном состоянии?

— Обе команды разочарованы после вчерашних поражений. Мы боролись, отдали много сил, хотели играть в финале, но не получилось.

— Что вчера нужно было изменить?

— Надо было забивать, очень много было моментов у нашего звена. Может быть, не хватило доли секунды для гола. Все играли на результат, добились только бронзы.

— Почему не получилось у вашего звена в той игре?

— Не сказал бы, что не получилось, это была битва за финал. В целом команда хорошо играла, все четыре звена играли на команду, где-то не хватило хладнокровности и пауз.

— Может быть, не хватило поражения на групповом этапе?

— Мы играли там с сильными командами, даже с итальянцами пришлось попотеть.

— Можно сказать, что это сильнейшая сборная России, за которую вы играли?

— Сборная всегда сильная, если ты попал в сборную России — это значит, что ты достоин представлять свою страну.

— Болельщики говорят, что лучше вместо Овечкина вызывать молодых, так как он уже выжатый после сезона НХЛ. Что вы им ответите?

— Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные. Мы все вместе бьемся за страну, хотим выиграть, а на людей, которые так пишут, не стоит обращать внимания. К сожалению, таких много.

— Есть шанс, что в следующем году сборная в таком же составе соберется?

— Для нас неважно, кто будет надевать майку, главное, чтобы мы бились, выкладывались и играли на победу.

— У вас уже не первая бронзовая медаль. Можно назвать ее особенной?

— Золото всегда особеннее, но лучше выиграть матч за третье, чем проиграть в финале! У нас был такой опыт. Здесь нам уже нечего сказать, мы выиграли бронзу и едем домой с высоко поднятой головой, сделали все, что могли.

— Это не провал?