Василевский признан лучшим игроком россиян в матче за бронзу против Чехии
Вратарь сборной России Андрей Василевский признан лучшим игроком матча за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией (3:2 Б).
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В игре за третье место голкипер отразил 48 бросков из 50, а также все послематчевые буллиты.
У чехов лучшим стал нападающий Михал Ржепик, забросивший одну шайбу.
Напомним, для нашей команды это пятая бронза на чемпионатах мира. Ранее россияне завоевывали бронзу в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплекта наград.
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|26 Мая, 16:45
|Зрители 9085
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
Вратари
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
|И. Ковальчук
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол