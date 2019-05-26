Василевский признан лучшим игроком россиян в матче за бронзу против Чехии

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В игре за третье место голкипер отразил 48 бросков из 50, а также все послематчевые буллиты.

У чехов лучшим стал нападающий Михал Ржепик, забросивший одну шайбу.

Напомним, для нашей команды это пятая бронза на чемпионатах мира. Ранее россияне завоевывали бронзу в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.

За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплекта наград.