Илья Ковальчук: Не дождетесь моего ухода из сборной

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Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею. Об этом капитан национальной команды рассказал после победного матча за бронзовые медали чемпионата мира-2019 против Чехии.

— Что можете сказать по матчу с Чехией? — вопрос Ковальчуку.

— Василевский — лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

— Кажется, что сборной не хватило физики…

— Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией. На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

— Вы, как и все лидеры сборной, отказались общаться с прессой после поражения от Финляндии. В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?

— Это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить…

— Насколько сумбурным для вас было сочетание Малкин — Дадонов — Ковальчук? Возникла какая-то неразбериха с шайбой.

— Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам. Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

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— Поражение от Финляндии — одно из самых невероятных на ЧМ. Финнов выгоняли из «Югры», из «Амура» они не могли вписаться ни в одну команду. Как так вышло, что мы им проиграли?

— В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Плей-офф на ЧМ — не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала. Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели. Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали. Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы.

— Вы стали рекордсменом по количеству матчей за сборную России. Есть ли шансы, что сыграете на следующем чемпионате мира?

— Я очень пристально читаю прессу и иногда у меня еще больше возникает желание приехать в сборную. Вы мне даете огромную мотивацию. Кто бы что ни говорил — не дождетесь моего ухода.

— Вас, кстати, чуть ли не больше всех критиковали по ходу турнира. Насколько согласны с критикой?

— У нас свободная страна, свободный мир. Каждый имеет свое мнение и имеет на него право. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Я делаю выводы. Мое дело — тренироваться, готовиться. Я прошел много турниров, тренировок, матчей, репортеров, поэтому не так сильно зацикливаюсь на этом.

— Весь турнир вы играли в четвертом звене. Роль для вас непривычная. Насколько было трудно?

— Я думаю, что у нас все играли не в своих ролях. Никто из нас не играл по 18−20 минут, как привык в клубе, все находились на площадке примерно одинаковое количество времени. Никто из ребят не показывал, что чем-то недоволен. Это было непросто сделать, но парни сдержали слово и бились друг за друга.

— Бронза отделяет провал от приемлемого результата?

— Конечно, все хотели другого завершения ЧМ, это понятно. Тем не менее, то, что мы сегодня победили, гораздо лучше, чем если бы мы проиграли. Еще раз благодарю Василевского и болельщиков, которые приехали в Словакию, или же поддерживали нас у экранов телевизоров.