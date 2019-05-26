Илья Ковальчук: Не дождетесь моего ухода из сборной
Интервью капитана сборной России после матча с Чехией.
Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею. Об этом капитан национальной команды рассказал после победного матча за бронзовые медали чемпионата мира-2019 против Чехии.
— Что можете сказать по матчу с Чехией? — вопрос Ковальчуку.
— Василевский — лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Во втором периоде мы действовали
— Кажется, что сборной не хватило физики…
— Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией. На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.
— Вы, как и все лидеры сборной, отказались общаться с прессой после поражения от Финляндии. В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?
— Это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы
— Насколько сумбурным для вас было сочетание Малкин — Дадонов — Ковальчук? Возникла
— Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам. Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.
— Поражение от Финляндии — одно из самых невероятных на ЧМ. Финнов выгоняли из «Югры», из «Амура» они не могли вписаться ни в одну команду. Как так вышло, что мы им проиграли?
— В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно.
— Вы стали рекордсменом по количеству матчей за сборную России. Есть ли шансы, что сыграете на следующем чемпионате мира?
— Я очень пристально читаю прессу и иногда у меня еще больше возникает желание приехать в сборную. Вы мне даете огромную мотивацию. Кто бы что ни говорил — не дождетесь моего ухода.
— Вас, кстати, чуть ли не больше всех критиковали по ходу турнира. Насколько согласны с критикой?
— У нас свободная страна, свободный мир. Каждый имеет свое мнение и имеет на него право.
— Весь турнир вы играли в четвертом звене. Роль для вас непривычная. Насколько было трудно?
— Я думаю, что у нас все играли не в своих ролях. Никто из нас не играл по 18−20 минут, как привык в клубе, все находились на площадке примерно одинаковое количество времени. Никто из ребят не показывал, что
— Бронза отделяет провал от приемлемого результата?
— Конечно, все хотели другого завершения ЧМ, это понятно. Тем не менее, то, что мы сегодня победили, гораздо лучше, чем если бы мы проиграли. Еще раз благодарю Василевского и болельщиков, которые приехали в Словакию, или же поддерживали нас у экранов телевизоров.
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол