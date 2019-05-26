Илья Ковальчук: Не дождетесь моего ухода из сборной

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
21:15 перерыв Канада 1
Финляндия 1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37414716/
26 мая 2019, 20:45 | Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук: Не дождетесь моего ухода из сборной

Интервью капитана сборной России после матча с Чехией.

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© AFP 2019
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Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею. Об этом капитан национальной команды рассказал после победного матча за бронзовые медали чемпионата мира-2019 против Чехии.

— Что можете сказать по матчу с Чехией? — вопрос Ковальчуку.

— Василевский — лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

— Кажется, что сборной не хватило физики…

— Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией. На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

— Вы, как и все лидеры сборной, отказались общаться с прессой после поражения от Финляндии. В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?

— Это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить…

— Насколько сумбурным для вас было сочетание Малкин — Дадонов — Ковальчук? Возникла какая-то неразбериха с шайбой.

— Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам. Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

— Поражение от Финляндии — одно из самых невероятных на ЧМ. Финнов выгоняли из «Югры», из «Амура» они не могли вписаться ни в одну команду. Как так вышло, что мы им проиграли?

— В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Плей-офф на ЧМ — не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала. Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели. Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали. Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы.

— Вы стали рекордсменом по количеству матчей за сборную России. Есть ли шансы, что сыграете на следующем чемпионате мира?

— Я очень пристально читаю прессу и иногда у меня еще больше возникает желание приехать в сборную. Вы мне даете огромную мотивацию. Кто бы что ни говорил — не дождетесь моего ухода.

— Вас, кстати, чуть ли не больше всех критиковали по ходу турнира. Насколько согласны с критикой?

— У нас свободная страна, свободный мир. Каждый имеет свое мнение и имеет на него право. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Я делаю выводы. Мое дело — тренироваться, готовиться. Я прошел много турниров, тренировок, матчей, репортеров, поэтому не так сильно зацикливаюсь на этом.

— Весь турнир вы играли в четвертом звене. Роль для вас непривычная. Насколько было трудно?

— Я думаю, что у нас все играли не в своих ролях. Никто из нас не играл по 18−20 минут, как привык в клубе, все находились на площадке примерно одинаковое количество времени. Никто из ребят не показывал, что чем-то недоволен. Это было непросто сделать, но парни сдержали слово и бились друг за друга.

— Бронза отделяет провал от приемлемого результата?

— Конечно, все хотели другого завершения ЧМ, это понятно. Тем не менее, то, что мы сегодня победили, гораздо лучше, чем если бы мы проиграли. Еще раз благодарю Василевского и болельщиков, которые приехали в Словакию, или же поддерживали нас у экранов телевизоров.
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26 Мая, 16:45 Зрители 9085 Плей-офф: Матч за 3-е место "Словнафт-Арена"
Россия 3:2 Б
Серия буллитов
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Шимон Грубец
1-й период
Томаш Зогорна 04:03
13:00 Михаил Григоренко (М. Сергачев)
Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта) 13:41
Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш) 18:34
2-й период
20:39 Артем Анисимов (Н. Гусев)
3-й период
Ян I Коларж 43:29
52:02 Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
И. Ковальчук
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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