Яшин: Российские хоккеисты должны радоваться бронзовым медалям чемпионата мира
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна радоваться третьему месту на чемпионате мира 2019 года в Словакии, бронзовые медали были завоеваны в тяжелейшем матче. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года Алексей Яшин.
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Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.
«Я считаю, что нужно радоваться всем медалям, завоевали бронзу в таком тяжелом матче, Андрей Василевский (голкипер сборной России отразил 48 из 50 бросков по воротам — прим. ТАСС) вытащил игру, молодец, отлично провел весь матч. Все игры
В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Финляндии (начало — 21:15 мск).
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|26 Мая, 16:45
|Зрители 9085
|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол