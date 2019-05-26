Яшин: Российские хоккеисты должны радоваться бронзовым медалям чемпионата мира

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Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

«Я считаю, что нужно радоваться всем медалям, завоевали бронзу в таком тяжелом матче, Андрей Василевский (голкипер сборной России отразил 48 из 50 бросков по воротам — прим. ТАСС) вытащил игру, молодец, отлично провел весь матч. Все игры по-разному складываются, вчера не получилось забить, потому что соперник не давал этого сделать. Наша сборная является очень сильным раздражителем, поэтому очень сложно играть с любым соперником, все игры были напряженные, особенно две последние», — сказал Яшин.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Канады и Финляндии (начало — 21:15 мск).