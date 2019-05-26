«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
16:45 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
21:15 перерыв Канада 1
Финляндия 1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37415001/
26 мая 2019, 21:37 | Чемпионат.com

«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ

О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ — в интервью с главным тренером сборной России.

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Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019. Это уже третья бронза для российских хоккеистов на последних четырёх чемпионатах мира. После победы в матче за третье место на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Илья Воробьёв.

«От большего нас отделила одна игра… Жизнь такая»

— Чехи перебросали сборную России и вообще смотрелись свежее. Почему так получилось?

— Всего понемножку. И физика, и нокаут, и «нам надо». Больше всего это психология.

— С каким ощущением покидаете чемпионат мира?

— С двояким. Хотелось конечно большего, одна игра нас от этого отделила. Из десяти игр на турнире мы выиграли девять… Жизнь такая.

— За бронзу в первую очередь нужно сказать спасибо Василевскому?

— Да.

— Поражением на групповом этапе было бы полезным?

— Сейчас можно сказать, что да.

— Вы разбирали матч с финнами. Чего всё-таки не хватило?

— Неровная для нас игра. Не хватило игры под воротами, когда не идёт так, её нужно заносить.

— Весь чемпионат мира сборная России играла широко, делала много диагоналей. Не стоило ли сыграть с финнами в более короткий пас?

— Нужно было больше убирать шайбу из середины, пролезать в зону по бортам, играть более продольно, а мы теряли шайбу в средней зоне.

— У нас была суперсвязка Кучеров — Гусев, но другие звенья часто выпадали из игры. Не было желания развести по разным сочетания Овечкина и Кузнецова, Малкина и Дадонова?

— Идеи были разные, всё это обсуждалось, но в итоге мы приходили к тому, что лучше оставить как есть.

— Овечкин сказал, что лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале. Согласны с ним?

— Был в обеих ситуациях. Бронзу выигрываешь, а серебро проигрываешь. В плане психологии — бронза лучше, но всё равно цена медали разная.

— Третьяк сказал, что у вас продолжает действовать контракт, выразил поддержку. Вас это вдохновляет?

— Вдохновляет. Дайте отдышаться.

— Возможно ли возвращение в сборную Игоря Никитина?

— Не по адресу вопрос. Он, по-моему, у нас в штабе?

— Овечкин всё-таки разочаровал?

— У нас одна команда. У нас такой состав… Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли по-разному играть в этом плане.

— Достаточно много было критики в адрес сборной, многие кричат о провале. Как бы вы сформулировали выступление команды на этом чемпионате мира?

— После такого вопроса я никак сформулировать не могу. Кто пишет, тот пусть пишет.

«По будущему буду думать. Впереди месяц отпуска»

— Вы первый сезон провели, совмещая посты в СКА и в сборной России. Седых волос у вас прибавилось?

— Не знаю. Наверное, добавилось.

— Год назад вы были более спокойным человеком, чем сейчас?

— Хороший вопрос (смеётся). Возможно, да.

— Первый опыт работы с такой командой, с такими именами. Было ли это сложно?

— Ребята приехали с позитивным настроем. Одна игра у нас не получилась. Спасибо ребятам, что приехали. Они не занимались перетягиванием одеяла. Одну только игру проиграли.

— Если говорить о комплектовании, вы не были заложником ситуации, что кому-то нельзя отказать, не вызвать? Сказался ли переизбыток звёзд?

— Заложником? Да нет. Не думаю, что это была проблема. Никто одеяло на себя не тянул.

— Финны дошли до финала с двумя полуэнхаэловцами. Значит ли это, что не стоит держаться за звёзд, или единичное поражение — это вообще не показатель?

— Двоякая ситуация. Нужно учитывать, во что финны играют… Иногда мастерства не хватает при таком раскладе. А иногда встали, всё словили на себя и всё отбили. Нельзя обобщать, а нужно смотреть, во что играет команда от матча к матчу.

— А вы можете, при случае, применить финскую тактику?

— Такое, в принципе, возможно. Но тогда, наверное, надо майки поменять. Сборная России так никогда не играла. И надеюсь, что не будет. Отторжение будет и у болельщиков, и у игроков.

— Писали, что финны сыграли в фирменный хоккей вашего отца Петра Ильича Воробьёва. Он что-нибудь говорил вам после матча?

— Да читал этого украинского товарища. Нет, ничего.

— Вчера мы вас спрашивали, в чём ваша главная ошибка. Вы сказали, что надо подумать. Подумали?

— Буду думать. Впереди месяц отпуска.

— Вы железно остаётесь?

— Вы какой-то вопрос задаёте… Это мне вопрос?

— Но лично у вас желание остаться есть?

— Следующий вопрос. Вы сейчас будете мне под кожу лезть, или как это называется?

— У нас работа такая.

— Согласен.

— Если не называть имён, то были ли хоккеисты, от которых вы ждали большего?

— Вопрос туда же. Опять. Я понимаю, что у вас работа. А у меня работа всё это оставить внутри.
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26 Мая, 16:45 Зрители 9085 Плей-офф: Матч за 3-е место "Словнафт-Арена"
Россия 3:2 Б
Серия буллитов
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Шимон Грубец
1-й период
Томаш Зогорна 04:03
13:00 Михаил Григоренко (М. Сергачев)
Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта) 13:41
Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш) 18:34
2-й период
20:39 Артем Анисимов (Н. Гусев)
3-й период
Ян I Коларж 43:29
52:02 Михаил Григоренко
Серия буллитов - победный бросок
И. Ковальчук
Статистика
2 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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