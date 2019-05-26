«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ
О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ — в интервью с главным тренером сборной России.
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Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019. Это уже третья бронза для российских хоккеистов на последних четырёх чемпионатах мира. После победы в матче за третье место на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«От большего нас отделила одна игра… Жизнь такая»
— Чехи перебросали сборную России и вообще смотрелись свежее. Почему так получилось?
— Всего понемножку. И физика, и нокаут, и «нам надо». Больше всего это психология.
— С каким ощущением покидаете чемпионат мира?
— С двояким. Хотелось конечно большего, одна игра нас от этого отделила. Из десяти игр на турнире мы выиграли девять… Жизнь такая.
— За бронзу в первую очередь нужно сказать спасибо Василевскому?
— Да.
— Поражением на групповом этапе было бы полезным?
— Сейчас можно сказать, что да.
— Вы разбирали матч с финнами. Чего
— Неровная для нас игра. Не хватило игры под воротами, когда не идёт так, её нужно заносить.
— Весь чемпионат мира сборная России играла широко, делала много диагоналей. Не стоило ли сыграть с финнами в более короткий пас?
— Нужно было больше убирать шайбу из середины, пролезать в зону по бортам, играть более продольно, а мы теряли шайбу в средней зоне.
— У нас была суперсвязка Кучеров — Гусев, но другие звенья часто выпадали из игры. Не было желания развести по разным сочетания Овечкина и Кузнецова, Малкина и Дадонова?
— Идеи были разные, всё это обсуждалось, но в итоге мы приходили к тому, что лучше оставить как есть.
— Овечкин сказал, что лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале. Согласны с ним?
— Был в обеих ситуациях. Бронзу выигрываешь, а серебро проигрываешь. В плане психологии — бронза лучше, но всё равно цена медали разная.
— Третьяк сказал, что у вас продолжает действовать контракт, выразил поддержку. Вас это вдохновляет?
— Вдохновляет. Дайте отдышаться.
— Возможно ли возвращение в сборную Игоря Никитина?
— Не по адресу вопрос. Он,
— Овечкин
— У нас одна команда. У нас такой состав… Нельзя, чтобы каждый забил по 18 голов. Тогда бы мы играли с группой С. В принципе это невозможно. В сборной одно игровое время, а в клубах многие ребята привыкли
— Достаточно много было критики в адрес сборной, многие кричат о провале. Как бы вы сформулировали выступление команды на этом чемпионате мира?
— После такого вопроса я никак сформулировать не могу. Кто пишет, тот пусть пишет.
«По будущему буду думать. Впереди месяц отпуска»
— Вы первый сезон провели, совмещая посты в СКА и в сборной России. Седых волос у вас прибавилось?
— Не знаю. Наверное, добавилось.
— Год назад вы были более спокойным человеком, чем сейчас?
— Хороший вопрос (смеётся). Возможно, да.
— Первый опыт работы с такой командой, с такими именами. Было ли это сложно?
— Ребята приехали с позитивным настроем. Одна игра у нас не получилась. Спасибо ребятам, что приехали. Они не занимались перетягиванием одеяла. Одну только игру проиграли.
— Если говорить о комплектовании, вы не были заложником ситуации, что
— Заложником? Да нет. Не думаю, что это была проблема. Никто одеяло на себя не тянул.
— Финны дошли до финала с двумя полуэнхаэловцами. Значит ли это, что не стоит держаться за звёзд, или единичное поражение — это вообще не показатель?
— Двоякая ситуация. Нужно учитывать, во что финны играют… Иногда мастерства не хватает при таком раскладе. А иногда встали, всё словили на себя и всё отбили. Нельзя обобщать, а нужно смотреть, во что играет команда от матча к матчу.
— А вы можете, при случае, применить финскую тактику?
— Такое, в принципе, возможно. Но тогда, наверное, надо майки поменять. Сборная России так никогда не играла. И надеюсь, что не будет. Отторжение будет и у болельщиков, и у игроков.
— Писали, что финны сыграли в фирменный хоккей вашего отца Петра Ильича Воробьёва. Он
— Да читал этого украинского товарища. Нет, ничего.
— Вчера мы вас спрашивали, в чём ваша главная ошибка. Вы сказали, что надо подумать. Подумали?
— Буду думать. Впереди месяц отпуска.
— Вы железно остаётесь?
— Вы
— Но лично у вас желание остаться есть?
— Следующий вопрос. Вы сейчас будете мне под кожу лезть, или как это называется?
— У нас работа такая.
— Согласен.
— Если не называть имён, то были ли хоккеисты, от которых вы ждали большего?
— Вопрос туда же. Опять. Я понимаю, что у вас работа. А у меня работа всё это оставить внутри.
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол