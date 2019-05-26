Василевский: Эмоций после завоевания бронзы ЧМ не осталось

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Сборная России в воскресенье в Братиславе по буллитам со счетом 3:2 обыграла команду Чехии в матче за бронзовые медали чемпионата мира. По ходу игры Василевский отразил 48 бросков.