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Хоккеисты сборной России обыграли чехов в серии буллитов в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 3:2 и завоевали бронзовые медали турнира.

«Мы проделали огромную работу. Все переживали, команда стала единым целым, все отдали всё, что могли. Девять побед из десяти, одной не хватает. Мы это понимаем. Есть от чего отталкиваться. В этом сезоне у нас бронза молодежного чемпионата мира, сейчас бронза. Мы идем в лидерах среди хоккейных стран. Это для нас задел на будущее», — сказал Ротенберг журналистам.