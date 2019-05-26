Ротенберг: Бронза ЧМ — задел на будущее
БРАТИСЛАВА, 26 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг назвал «заделом на будущее» завоевание национальной командой бронзовых медалей на чемпионате мира в Словакии.
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Хоккеисты сборной России обыграли чехов в серии буллитов в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 3:2 и завоевали бронзовые медали турнира.
«Мы проделали огромную работу. Все переживали, команда стала единым целым, все отдали всё, что могли. Девять побед из десяти, одной не хватает. Мы это понимаем. Есть от чего отталкиваться. В этом сезоне у нас бронза молодежного чемпионата мира, сейчас бронза. Мы идем в лидерах среди хоккейных стран. Это для нас задел на будущее», — сказал Ротенберг журналистам.
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|26 Мая, 16:45
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|Плей-офф: Матч за 3-е место
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Шимон Грубец
|1-й период
|Томаш Зогорна
|04:03
|13:00
|Михаил Григоренко (М. Сергачев)
|Михал Ржепик (Д. Скленичка, Ян Рутта)
|13:41
|Доминик Кубалик (Ян Коварж, Мил. Гулаш)
|18:34
|2-й период
|20:39
|Артем Анисимов (Н. Гусев)
|3-й период
|Ян I Коларж
|43:29
|52:02
|Михаил Григоренко
|И. Ковальчук
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол