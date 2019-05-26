Сборная Финляндии стала чемпионом мира

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На шестой минуте встречи сборная Финляндии получила право на буллит, который исполнил Оливер Каски. Канадский вратарь Мэтт Мюррей справился с броском.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, после точного броска Ши Теодора сборная Канады вышла вперед. На 23-й минуте встречи Марко Анттила реализовал большинство и сравнял счет. На 43-й минуте Анттила оформил дубль и вывел финскую сборную вперед, 2:1. Третья шайба в ворота сборной Канады влетела на 56-й минуте, отличился Харри Песонен.

За три минуты до конца основного времени встречи главный тренер сборной Канады Аллен Виньо снял вратаря, «кленовые листья» провели остаток матча вшестером, но забить не смогли, и финал завершился победой финской команды со счетом 3:1.

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Напомним, что в полуфинале мирового первенства сборная Финляндии обыграла сборную России, оставив команду Ильи Воробьева без финала чемпионата мира.

Ранее в воскресенье сборная России в серии послематчевых буллитов обыграла команду Чехии в матче за бронзу чемпионата мира.

Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии и начнется 8 мая.