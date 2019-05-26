Сборная Финляндии стала чемпионом мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37415525/
26 мая 2019, 23:31 | Sportmail.ru

Сборная Финляндии стала чемпионом мира

Сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира. В финале мирового первенства финские хоккеисты обыграли сборную Канады со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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© AFP 2019
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На шестой минуте встречи сборная Финляндии получила право на буллит, который исполнил Оливер Каски. Канадский вратарь Мэтт Мюррей справился с броском.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, после точного броска Ши Теодора сборная Канады вышла вперед. На 23-й минуте встречи Марко Анттила реализовал большинство и сравнял счет. На 43-й минуте Анттила оформил дубль и вывел финскую сборную вперед, 2:1. Третья шайба в ворота сборной Канады влетела на 56-й минуте, отличился Харри Песонен.

За три минуты до конца основного времени встречи главный тренер сборной Канады Аллен Виньо снял вратаря, «кленовые листья» провели остаток матча вшестером, но забить не смогли, и финал завершился победой финской команды со счетом 3:1.

Напомним, что в полуфинале мирового первенства сборная Финляндии обыграла сборную России, оставив команду Ильи Воробьева без финала чемпионата мира.

Ранее в воскресенье сборная России в серии послематчевых буллитов обыграла команду Чехии в матче за бронзу чемпионата мира.

Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии и начнется 8 мая.
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26 Мая, 21:15 Зрители 9085 Плей-офф: Финал "Словнафт-Арена"
Канада 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Ален Виньо Юкка Ялонен
Вратари
Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49) Кевин Ланкинен
1-й период
Марко Анттила 04:30
Оливер Каски 05:28
10:02 Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
10:31 Дарнелл Нерс
10:31 Дарнелл Нерс
Петтери Линдбом 10:31
Юхани Тюрвяйнен 14:01
2-й период
22:15 Ши Теодор
Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки) 22:35
Яни Хаканпяя 38:42
3-й период
Марко Анттила (В-М. Савинайнен) 42:45
Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя) 55:54
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Викторина
Кто забросил первую шайбу на чемпионате мира-2019?