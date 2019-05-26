Сборная Финляндии стала чемпионом мира
Сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира. В финале мирового первенства финские хоккеисты обыграли сборную Канады со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).
На шестой минуте встречи сборная Финляндии получила право на буллит, который исполнил Оливер Каски. Канадский вратарь Мэтт Мюррей справился с броском.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте, после точного броска Ши Теодора сборная Канады вышла вперед. На 23-й минуте встречи Марко Анттила реализовал большинство и сравнял счет. На 43-й минуте Анттила оформил дубль и вывел финскую сборную вперед, 2:1. Третья шайба в ворота сборной Канады влетела на 56-й минуте, отличился Харри Песонен.
За три минуты до конца основного времени встречи главный тренер сборной Канады Аллен Виньо снял вратаря, «кленовые листья» провели остаток матча вшестером, но забить не смогли, и финал завершился победой финской команды со счетом 3:1.
Напомним, что в полуфинале мирового первенства сборная Финляндии обыграла сборную России, оставив команду Ильи Воробьева без финала чемпионата мира.
Ранее в воскресенье сборная России в серии послематчевых буллитов обыграла команду Чехии в матче за бронзу чемпионата мира.
Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии и начнется 8 мая.
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|Ален Виньо
|Юкка Ялонен
|Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Марко Анттила
|04:30
|Оливер Каски
|05:28
|10:02
|Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
|10:31
|Дарнелл Нерс
|10:31
|Дарнелл Нерс
|Петтери Линдбом
|10:31
|Юхани Тюрвяйнен
|14:01
|2-й период
|22:15
|Ши Теодор
|Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки)
|22:35
|Яни Хаканпяя
|38:42
|3-й период
|Марко Анттила (В-М. Савинайнен)
|42:45
|Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя)
|55:54
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол