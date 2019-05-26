Двухметровый финн вслед за Россией одолел и Канаду
Дубль Маркко Антиллы решил судьбу финала ЧМ в Словакии.
Две с половиной недели назад сборные Канады и Финляндии открывали чемпионат мира в Словакии. Тот их матч закончился со счетом 3:1 в пользу Суоми и был украшен дублем 18-летнего вундеркинда Каапо Какко. Сегодня эти же команды вышли на лед в главной игре первенства планеты, успев многое пережить на короткой дистанции турнира. Финны влюбили в себя десятки тысяч хоккейных болельщиков, поочередно обыграв действующих чемпионов мира шведов и русскую
Финальные матчи нередко получаются скучными, но не в этот раз. «Кленовые листья» начали мощно, с ходу создали пару горячих моментов у ворот Кевина Ланкинена, а затем заставили удалиться Марко Антиллу. Но герой
После штрафного броска игра чуть успокоилась, зато вскоре случился гол. Защитник «Вегаса» Ши Теодор подобрал шайбу на синей линии чужой зоны, проскочил между трех соперников и показал Кучерову, Овечкину и компании, как надо пробивать Ланкинена.
Миссию по возвращению ничейного счета финны взвалили на плечи 202-сантиметрового великана Антиллы. Капитан, который несколько лет назад вынужден был играть в российской «вышке», разочаровав тренеров новокузнецкого «Металлурга», в
Тот факт, что до второй паузы в игре больше не случилось ни одного гола, можно считать высшей несправедливостью.
А через три минуты после второго перерыва снова случилось ЭТО.
Канадцы ожидаемо насели на ворота Ланкинена, но «вратарь из «автобусной лиги еще сутки назад доказал, что он в полном порядке. Игроки лучшей лиги мира уперлись в Кевина как в стену (больше четырех десятков сейвов за матч), а потом финны доползли до чужой зоны, и Харри Песонен добил фаворита.
Финская сборная приехала на чемпионат мира всего с двумя игроками из НХЛ и без единой суперзвезды. Зато у нее были Марко Антилла, Кевин Ланкинен и еще два десятка малоизвестных героев. Финляндия — чемпион мира по хоккею. Чемпион, в которого не верил никто.
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|Ален Виньо
|Юкка Ялонен
|Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Марко Анттила
|04:30
|Оливер Каски
|05:28
|10:02
|Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
|10:31
|Дарнелл Нерс
|10:31
|Дарнелл Нерс
|Петтери Линдбом
|10:31
|Юхани Тюрвяйнен
|14:01
|2-й период
|22:15
|Ши Теодор
|Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки)
|22:35
|Яни Хаканпяя
|38:42
|3-й период
|Марко Анттила (В-М. Савинайнен)
|42:45
|Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя)
|55:54
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол