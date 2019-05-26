Двухметровый финн вслед за Россией одолел и Канаду

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37415575/
26 мая 2019, 23:51 | Sport24

Двухметровый финн вслед за Россией одолел и Канаду

Дубль Маркко Антиллы решил судьбу финала ЧМ в Словакии.

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Две с половиной недели назад сборные Канады и Финляндии открывали чемпионат мира в Словакии. Тот их матч закончился со счетом 3:1 в пользу Суоми и был украшен дублем 18-летнего вундеркинда Каапо Какко. Сегодня эти же команды вышли на лед в главной игре первенства планеты, успев многое пережить на короткой дистанции турнира. Финны влюбили в себя десятки тысяч хоккейных болельщиков, поочередно обыграв действующих чемпионов мира шведов и русскую дрим-тим. Канадцев и вовсе болтало, как на американских горках: они неровно провели групповой этап, едва унесли ноги от швейцарцев в четвертьфинале и образцово-показательно прикончили в полуфинале чехов.

Финальные матчи нередко получаются скучными, но не в этот раз. «Кленовые листья» начали мощно, с ходу создали пару горячих моментов у ворот Кевина Ланкинена, а затем заставили удалиться Марко Антиллу. Но герой плей-офф, забивший важнейшие голы Швеции и России, помог своей сборной, даже нарушив правила. В меньшинстве финны выдали две крутые контратаки, одна из которых закончилась назначением буллита в ворота Мэтта Мюррея. Оливер Каски попытку запорол.

После штрафного броска игра чуть успокоилась, зато вскоре случился гол. Защитник «Вегаса» Ши Теодор подобрал шайбу на синей линии чужой зоны, проскочил между трех соперников и показал Кучерову, Овечкину и компании, как надо пробивать Ланкинена.

Миссию по возвращению ничейного счета финны взвалили на плечи 202-сантиметрового великана Антиллы. Капитан, который несколько лет назад вынужден был играть в российской «вышке», разочаровав тренеров новокузнецкого «Металлурга», в плей-офф нынешнего чемпионата мира жжет напалмом. Вот и сегодня, чтобы реализовать большинство в начале второй двадцатиминутки, сборной Финляндии нужно было просто доставить шайбу до своего вожака. Бросок между ног Мюррею — 1:1.

Тот факт, что до второй паузы в игре больше не случилось ни одного гола, можно считать высшей несправедливостью. Хоккей-то был ураганным! Сразу после забитого гола финские хоккеисты выдали ударную пятиминутку, закрывая соперника в зоне и максимально близко приблизившись ко второй шайбе: все тот же Антилла попал в штангу. Ответ «кленовых листьев» получился достойным: Дилан Строум чуть не вывел их вперед, стоя на одном колене, Пьер-Люк Дюбуа последовал примеру Антиллы и проверил стойку, Энтони Сирелли чуть не поймал Ланкинена на перемещении. Куча шансов, ни одной заброшенной шайбы. Команды перенесли развязку на третий период.

А через три минуты после второго перерыва снова случилось ЭТО. Да-да, опять забил Антилла. Дэймон Сиверсон потерял клюшку за собственными воротами, Вели-Матти Савинайнен оперативно отправил шайбу на пятак, а безоговорочный MVP первенства планеты вогнал ее под перекладину. Поверить своим глазам было сложно — 33-летний форвард «Йокерита» провел главный турнир всей своей карьеры.

Канадцы ожидаемо насели на ворота Ланкинена, но «вратарь из «автобусной лиги еще сутки назад доказал, что он в полном порядке. Игроки лучшей лиги мира уперлись в Кевина как в стену (больше четырех десятков сейвов за матч), а потом финны доползли до чужой зоны, и Харри Песонен добил фаворита.

Финская сборная приехала на чемпионат мира всего с двумя игроками из НХЛ и без единой суперзвезды. Зато у нее были Марко Антилла, Кевин Ланкинен и еще два десятка малоизвестных героев. Финляндия — чемпион мира по хоккею. Чемпион, в которого не верил никто.
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26 Мая, 21:15 Зрители 9085 Плей-офф: Финал "Словнафт-Арена"
Канада 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Ален Виньо Юкка Ялонен
Вратари
Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49) Кевин Ланкинен
1-й период
Марко Анттила 04:30
Оливер Каски 05:28
10:02 Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
10:31 Дарнелл Нерс
10:31 Дарнелл Нерс
Петтери Линдбом 10:31
Юхани Тюрвяйнен 14:01
2-й период
22:15 Ши Теодор
Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки) 22:35
Яни Хаканпяя 38:42
3-й период
Марко Анттила (В-М. Савинайнен) 42:45
Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя) 55:54
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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