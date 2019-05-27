Канадец Стоун стал самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею

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В финальном матче турнира канадцы проиграли сборной Финляндии со счетом 1:3.

Форвард принял участие во всех 10 играх чемпионата и стал лучшим снайпером турнира, забросив восемь шайб. Стоун также отдал шесть результативных передач и с 14 очками занял пятое место в списке бомбардиров. 27-летний форвард завершил турнир с показателем полезности «+10».

Стоун стал первым канадцем с 2008 года, получившим приз самому ценному игроку чемпионата мира. Тогда победителем турнира стала сборная России, победившая канадцев в финале в овертайме со счетом 5:4. Лучшим игроком турнира был признан форвард канадской сборной Дэни Хитли, который с 20 очками (12 шайб + 8 передач) также стал первым в гонке бомбардиров.

Стоун был выбран «Оттавой» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 178-м номером, в настоящее время он играет за «Вегас». Чемпионат мира в Словакии стал вторым в международной карьере Стоуна, в 2016 году он также входил в состав сборной Канады на турнир и помог команде завоевать золотые медали.