В составе сборной Финляндии чемпионами мира стали 4 игрока КХЛ

В воскресенье, 26 мая, финские хоккеисты выиграли у сборной Канады со счетом 3:1 в финале чемпионата мира 2019 года в Словакии. В решающем матче турнира Анттила сделал дубль, а Савинайнен и Маннинен отдали по голевой передаче.

Анттила поражал ворота соперников во всех матчах плей-офф. До финала он по разу отличился в играх со Швецией (четвертьфинал, 5:4, ОТ) и Россией (полуфинал, 1:0).

Маннинен на чемпионате мира набрал 10 очков (2+8), Савинайнен — 5 (0+5), Койвисто — 2 (0+2).

Несмотря на победу финнов на ЧМ-2019, самым ценным хоккеистом турнира был признан нападающий сборной Канады Марк Стоун.