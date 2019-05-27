В составе сборной Финляндии чемпионами мира стали 4 игрока КХЛ
В составе сборной Финляндии чемпионами мира стали 4 игрока КХЛ: Марко Анттила («Йокерит»),
Вели-Матти Савинайнен («Йокерит»), Сакари Маннинен («Салават Юлаев») и Миика Койвисто («Динамо» Москва).
В воскресенье, 26 мая, финские хоккеисты выиграли у сборной Канады со счетом 3:1 в финале чемпионата мира 2019 года в Словакии. В решающем матче турнира Анттила сделал дубль, а Савинайнен и Маннинен отдали по голевой передаче.
Анттила поражал ворота соперников во всех матчах
Маннинен на чемпионате мира набрал 10 очков (2+8), Савинайнен — 5 (0+5), Койвисто — 2 (0+2).
Несмотря на победу финнов на ЧМ-2019, самым ценным хоккеистом турнира был признан нападающий сборной Канады Марк Стоун.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter