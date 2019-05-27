Анттила: Финским хоккеистам было сложно противостоять сборной России на ЧМ

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Сборная Финляндии переиграла команду Канады в финале чемпионата мира, который проходил в словацких городах Братислава и Кошице. В четвертьфинале финны в овертайме переиграли шведов (5:4), в полуфинале одержали победу над россиянами (1:0), а в финале одолели канадцев (3:1).

«Я думаю, что это лучший подарок для нашей команды. Никогда никто не знает, что будет. Если много работать, то получаешь в подарок этот кубок. Конечно, нам было очень сложно противостоять таким командам, но мы выстояли и завоевали трофей», — отметил Анттила.