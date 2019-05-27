Какко: Участие в чемпионате мира является шагом в новую хоккейную жизнь
БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира в Словакии стал шагом в новую хоккейную жизнь для 18-летнего нападающего сборной Финляндии Каапо Какко. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.
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Сборная Финляндии стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Канады со счетом 3:1. Какко в 10 матчах на турнире забросил шесть шайб и отдал одну передачу.
«Мы знали, что можем обыграть любую команду за счет коллективной игры. Мы осознавали, что у соперников много игроков из НХЛ, но верили в себя. Этот турнир был очень важен для меня, это шаг в новую жизнь», — сказал Какко.
Форвард похвалил своих партнеров по команде. «Наш вратарь (Кевин Ланкинен — прим. ТАСС) сыграл великолепно во многих моментах, [Марко] Анттила — великий капитан. Я помню предыдущую победу сборной Финляндии в Братиславе, был маленький, смотрел по телевизору. Братислава — счастливое место для нас, сейчас вся Финляндия, наверное, празднует», — отметил он.
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|Ален Виньо
|Юкка Ялонен
|Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Марко Анттила
|04:30
|Оливер Каски
|05:28
|10:02
|Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
|10:31
|Дарнелл Нерс
|10:31
|Дарнелл Нерс
|Петтери Линдбом
|10:31
|Юхани Тюрвяйнен
|14:01
|2-й период
|22:15
|Ши Теодор
|Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки)
|22:35
|Яни Хаканпяя
|38:42
|3-й период
|Марко Анттила (В-М. Савинайнен)
|42:35
|Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя)
|55:54
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол