Какко: Участие в чемпионате мира является шагом в новую хоккейную жизнь

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37416024/
27 мая 2019, 9:02 | ТАСС

Какко: Участие в чемпионате мира является шагом в новую хоккейную жизнь

БРАТИСЛАВА, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира в Словакии стал шагом в новую хоккейную жизнь для 18-летнего нападающего сборной Финляндии Каапо Какко. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье.

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Сборная Финляндии стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Канады со счетом 3:1. Какко в 10 матчах на турнире забросил шесть шайб и отдал одну передачу.

«Мы знали, что можем обыграть любую команду за счет коллективной игры. Мы осознавали, что у соперников много игроков из НХЛ, но верили в себя. Этот турнир был очень важен для меня, это шаг в новую жизнь», — сказал Какко.

Форвард похвалил своих партнеров по команде. «Наш вратарь (Кевин Ланкинен — прим. ТАСС) сыграл великолепно во многих моментах, [Марко] Анттила — великий капитан. Я помню предыдущую победу сборной Финляндии в Братиславе, был маленький, смотрел по телевизору. Братислава — счастливое место для нас, сейчас вся Финляндия, наверное, празднует», — отметил он.
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26 Мая, 21:15 Зрители 9085 Плей-офф: Финал "Словнафт-Арена"
Канада 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Ален Виньо Юкка Ялонен
Вратари
Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49) Кевин Ланкинен
1-й период
Марко Анттила 04:30
Оливер Каски 05:28
10:02 Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
10:31 Дарнелл Нерс
10:31 Дарнелл Нерс
Петтери Линдбом 10:31
Юхани Тюрвяйнен 14:01
2-й период
22:15 Ши Теодор
Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки) 22:35
Яни Хаканпяя 38:42
3-й период
Марко Анттила (В-М. Савинайнен) 42:35
Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя) 55:54
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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