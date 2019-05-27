Какко: Участие в чемпионате мира является шагом в новую хоккейную жизнь

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Сборная Финляндии стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Канады со счетом 3:1. Какко в 10 матчах на турнире забросил шесть шайб и отдал одну передачу.

«Мы знали, что можем обыграть любую команду за счет коллективной игры. Мы осознавали, что у соперников много игроков из НХЛ, но верили в себя. Этот турнир был очень важен для меня, это шаг в новую жизнь», — сказал Какко.

Форвард похвалил своих партнеров по команде. «Наш вратарь (Кевин Ланкинен — прим. ТАСС) сыграл великолепно во многих моментах, [Марко] Анттила — великий капитан. Я помню предыдущую победу сборной Финляндии в Братиславе, был маленький, смотрел по телевизору. Братислава — счастливое место для нас, сейчас вся Финляндия, наверное, празднует», — отметил он.