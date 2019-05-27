Маннинен: Финны еще на этапе Евротура поняли, что могут дойти до финала ЧМ по хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Финляндии в воскресенье стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира в Словакии канадцев со счетом 3:1. Маннинен стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 11 очков (2 гола + 9 передач).

«Удивительное чувство, до сих пор не осознал, никогда ничего подобного не испытывал. Наверное, такие эмоции можно испытать, только если ты выиграл чемпионат мира, это нечто невероятное, — сказал Маннинен. — Еще на последнем этапе Евротура мы поняли, что способны на очень многое, вплоть до того, чтобы достичь финала. Была такая мечта, но мы не держали ее в голове».

По словам Маннинена, в пользу финнов был объем работы, которую они выполняли, а также коллективизм. «Если сильно трудиться и думать друг о друге как мы, то можно достичь такого результата. Командная игра, работа — это было самым важным. Я удивлялся, как мы относимся друг к другу, что делаем», — отметил он.

«Какие-то мелочи сыграли в нашу пользу против команд, переполненных игроками из Национальной хоккейной лиги, я даже не могу сказать, что конкретно», — добавил он.