Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF, Канада — первая
По итогам чемпионата мира по хоккею-2019, который завершился в Словакии, сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF. В активе российской национальной команды, занявшей на турнире 3-е место, 3640 очков.
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Лидером осталась сборная Канады, которая стала серебряным призером (3705 очков). Победитель турнира, сборная Финляндии, поднялась на 2 строки и занимает 3-ю позицию (3615). Столько же очков и у Швеции, однако победитель ЧМ-2018, потерявший 2 позиции, уступает финнам как раз по статусу чемпиона.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Канада — 3705 очков
2. Россия — 3640 (+1 позиция)
3. Финляндия — 3615 (+2)
4. Швеция — 3615 (-2)
5. Чехия — 3465 (+1)
6. США — 3430 (-2)
7. Германия — 3355 (+1)
8. Швейцария — 3325 (-1)
9. Словакия — 3040 (+1)
10. Латвия — 3025 (+1).
Лучшие 8 сборных мирового рейтинга IIHF по итогам этого года автоматически квалифицируются на мужской олимпийский турнир-2022, в то время как другие сборные должны будут пройти квалификацию. Кроме того, рейтинг будет использоваться для определения посева команд на чемпионат мира-2020.
Напомним, в финале чемпионата мира-2019 сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 3:1. Чуть ранее в матче за 3-е место сборная России в серии буллитов одолела команду Чехии (3:2).
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