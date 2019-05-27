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Лидером осталась сборная Канады, которая стала серебряным призером (3705 очков). Победитель турнира, сборная Финляндии, поднялась на 2 строки и занимает 3-ю позицию (3615). Столько же очков и у Швеции, однако победитель ЧМ-2018, потерявший 2 позиции, уступает финнам как раз по статусу чемпиона.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Канада — 3705 очков

2. Россия — 3640 (+1 позиция)

3. Финляндия — 3615 (+2)

4. Швеция — 3615 (-2)

5. Чехия — 3465 (+1)

6. США — 3430 (-2)

7. Германия — 3355 (+1)

8. Швейцария — 3325 (-1)

9. Словакия — 3040 (+1)

10. Латвия — 3025 (+1).

Лучшие 8 сборных мирового рейтинга IIHF по итогам этого года автоматически квалифицируются на мужской олимпийский турнир-2022, в то время как другие сборные должны будут пройти квалификацию. Кроме того, рейтинг будет использоваться для определения посева команд на чемпионат мира-2020.

Напомним, в финале чемпионата мира-2019 сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 3:1. Чуть ранее в матче за 3-е место сборная России в серии буллитов одолела команду Чехии (3:2).