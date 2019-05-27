«Мы уже национальные герои!» Что творилось после победы Финляндии на ЧМ
Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.
Сборная Финляндии — чемпион мира! И пусть их всю дорогу ругали за скучный и незрелищный хоккей, сказка, которую сотворили финны, не может не впечатлять. Имея в составе неизвестных игроков из Финской лиги, вратаря, который играл в АХЛ и ECHL, они выбили звёздные Швецию, Россию и Канаду и в третий раз в истории завоевали золото.
В третьем периоде Марко Анттила сделал дубль, и стало ясно, что победу уже не упустит. Потом была третья шайба, трибуны пели и танцевали без конца.
Радости финнов не было предела. Кажется, капитан Анттила даже пустил слезу. Он впервые в карьере стал чемпионом, забивал важнейшие голы своей команды в
Финны купались в фонтане из золотых блёсток под песню We are the champions, передавали друг другу кубок и ещё долго праздновали победу на льду, раз за разом подъезжая к болельщикам на трибунах. Ну, а самое веселье началось, конечно же, в раздевалке.
Праздник будет длиться долго — так считает легенда финского хоккея Теэму Селянне, который тут же поздравил своих соотечественников с триумфом. На родину неожиданные победители, на которых никто не ставил перед турниром, вернутся национальными героями.
Капитан команды Марко Анттила отметил, что забивал в каждом матче
— Это лучший подарок на день рождения?
— Конечно. Это лучший подарок для команды, мы им насладимся.
— Пять лет назад вы провели несколько матчей в Волжске, в низшей российской лиге. Странно вспоминать об этом теперь, когда вы чемпион мира?
— Никогда не знаешь, как всё сложится, надо просто упорно работать, и ты можешь получить такой подарок, как этот.
— Ни одного очка на групповой стадии, четыре гола в
— Не знаю, я просто очень хотел победить. Я особо ничего не выигрывал в карьере. Очень хотел получить этот титул, теперь он у нас есть.
— Наверное, ещё приятнее от того, что Финляндия, имея худший состав на турнире, обыграла три лучших команды, напичканные звёздами НХЛ?
— Это давало нам силы, чтобы бороться против этих команд. Это было невероятно тяжело, у нас были проблемы, но мы всё пережили, и вот результат.
«Братислава — счастливое место для сборной Финляндии»
Главный тренер Юкка Ялонен отметил, что Братислава стала счастливым местом для сборной Финляндии. Финны стали чемпионами мира в третий раз в истории, последний раз это случалось, когда мировое первенство также проходило в Братиславе в 2011 году.
— Кажется, Братислава — счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. 10 матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России — ни одного. Это показывает характер команды. Сегодня был очень сложный матч, Канада была лучшая команда, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, всё сложилось удачно, а Ланкинен был так же великолепен, как и вчера против России. Горжусь игроками и нашим достижением.
— Анттила не набрал ни одного очка в группе, и забил четыре важных гола в
— Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трёх матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него. Его не назвать талантливым снайпером, скорее — работяга. Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать.
— Большие площадки были вашим преимуществом?
— В Европе играют на больших площадках, но в Финляндии они меньше. Игроки НХЛ, как у России, всю жизнь играли на маленьких площадках, а мы — нет. Может, в первом матче против Канады это имело
«Лучший день в моей жизни, мы уже национальные герои»
Нападающий Каапо Какко заявил, что победа в финале чемпионата мира — лучший день в его жизни, а игроки сборной Финляндии уже стали национальными героями.
— Это лучший момент для финского хоккея?
— Да, это важный момент для нашего хоккея и для меня.
— Это самый счастливый день в вашей жизни?
— Думаю, да.
— Вы выиграли золото ЮЧМ, МЧМ и теперь ЧМ. Что будете делать в оставшейся части карьеры?
— Олимпиада! И НХЛ, и ещё финская лига.
— Медаль вам нравится?
— Конечно, она классная.
— Как будете праздновать? Ваши партнёры сказали, что сборная закажет пиццу и пиво.
— Ещё не знаю.
— Могли представить себе такой результат в начале турнира?
— Да. Многие в нас не верили, но мы с самого начала знали, что если будем играть вместе, то победим.
— В Финляндию вернётесь национальными героями?
— Да, мы уже стали национальными героями.
Елена Кузнецова
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|Ален Виньо
|Юкка Ялонен
|Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Марко Анттила
|04:30
|Оливер Каски
|05:28
|10:02
|Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
|10:31
|Дарнелл Нерс
|10:31
|Дарнелл Нерс
|Петтери Линдбом
|10:31
|Юхани Тюрвяйнен
|14:01
|2-й период
|22:15
|Ши Теодор
|Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки)
|22:35
|Яни Хаканпяя
|38:42
|3-й период
|Марко Анттила (В-М. Савинайнен)
|42:35
|Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя)
|55:54
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол