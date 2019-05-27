«Мы уже национальные герои!» Что творилось после победы Финляндии на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37416183/
27 мая 2019, 9:55 | Чемпионат.com

«Мы уже национальные герои!» Что творилось после победы Финляндии на ЧМ

Финны будут долго праздновать. Для начала закажут пиццу и пиво.

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Сборная Финляндии — чемпион мира! И пусть их всю дорогу ругали за скучный и незрелищный хоккей, сказка, которую сотворили финны, не может не впечатлять. Имея в составе неизвестных игроков из Финской лиги, вратаря, который играл в АХЛ и ECHL, они выбили звёздные Швецию, Россию и Канаду и в третий раз в истории завоевали золото.

В третьем периоде Марко Анттила сделал дубль, и стало ясно, что победу уже не упустит. Потом была третья шайба, трибуны пели и танцевали без конца.

Радости финнов не было предела. Кажется, капитан Анттила даже пустил слезу. Он впервые в карьере стал чемпионом, забивал важнейшие голы своей команды в плей-офф, и был невероятно счастлив. Кстати, Марко сделал для себя самый крутой подарок на день рождения, который наступил через полтора часа после исторической победы.

Финны купались в фонтане из золотых блёсток под песню We are the champions, передавали друг другу кубок и ещё долго праздновали победу на льду, раз за разом подъезжая к болельщикам на трибунах. Ну, а самое веселье началось, конечно же, в раздевалке.

Праздник будет длиться долго — так считает легенда финского хоккея Теэму Селянне, который тут же поздравил своих соотечественников с триумфом. На родину неожиданные победители, на которых никто не ставил перед турниром, вернутся национальными героями.

Капитан команды Марко Анттила отметил, что забивал в каждом матче плей-офф ЧМ, потому что очень хотел победить.

— Это лучший подарок на день рождения?
— Конечно. Это лучший подарок для команды, мы им насладимся.

— Пять лет назад вы провели несколько матчей в Волжске, в низшей российской лиге. Странно вспоминать об этом теперь, когда вы чемпион мира?
— Никогда не знаешь, как всё сложится, надо просто упорно работать, и ты можешь получить такой подарок, как этот.

— Ни одного очка на групповой стадии, четыре гола в плей-офф, победные голы в полуфинале и финале. Что вообще с вами произошло?
— Не знаю, я просто очень хотел победить. Я особо ничего не выигрывал в карьере. Очень хотел получить этот титул, теперь он у нас есть.

— Наверное, ещё приятнее от того, что Финляндия, имея худший состав на турнире, обыграла три лучших команды, напичканные звёздами НХЛ?
— Это давало нам силы, чтобы бороться против этих команд. Это было невероятно тяжело, у нас были проблемы, но мы всё пережили, и вот результат.

«Братислава — счастливое место для сборной Финляндии»

Главный тренер Юкка Ялонен отметил, что Братислава стала счастливым местом для сборной Финляндии. Финны стали чемпионами мира в третий раз в истории, последний раз это случалось, когда мировое первенство также проходило в Братиславе в 2011 году.

— Кажется, Братислава — счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. 10 матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России — ни одного. Это показывает характер команды. Сегодня был очень сложный матч, Канада была лучшая команда, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, всё сложилось удачно, а Ланкинен был так же великолепен, как и вчера против России. Горжусь игроками и нашим достижением.

— Анттила не набрал ни одного очка в группе, и забил четыре важных гола в плей-офф.
— Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трёх матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него. Его не назвать талантливым снайпером, скорее — работяга. Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать.

— Большие площадки были вашим преимуществом?
— В Европе играют на больших площадках, но в Финляндии они меньше. Игроки НХЛ, как у России, всю жизнь играли на маленьких площадках, а мы — нет. Может, в первом матче против Канады это имело какое-то значение, но потом — уже нет.

«Лучший день в моей жизни, мы уже национальные герои»

Нападающий Каапо Какко заявил, что победа в финале чемпионата мира — лучший день в его жизни, а игроки сборной Финляндии уже стали национальными героями.

— Это лучший момент для финского хоккея?
— Да, это важный момент для нашего хоккея и для меня.

— Это самый счастливый день в вашей жизни?
— Думаю, да.

— Вы выиграли золото ЮЧМ, МЧМ и теперь ЧМ. Что будете делать в оставшейся части карьеры?
— Олимпиада! И НХЛ, и ещё финская лига.

— Медаль вам нравится?
— Конечно, она классная.

— Как будете праздновать? Ваши партнёры сказали, что сборная закажет пиццу и пиво.
— Ещё не знаю.

— Могли представить себе такой результат в начале турнира?
— Да. Многие в нас не верили, но мы с самого начала знали, что если будем играть вместе, то победим.

— В Финляндию вернётесь национальными героями?
— Да, мы уже стали национальными героями.

Елена Кузнецова
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26 Мая, 21:15 Зрители 9085 Плей-офф: Финал "Словнафт-Арена"
Канада 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Ален Виньо Юкка Ялонен
Вратари
Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49) Кевин Ланкинен
1-й период
Марко Анттила 04:30
Оливер Каски 05:28
10:02 Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
10:31 Дарнелл Нерс
10:31 Дарнелл Нерс
Петтери Линдбом 10:31
Юхани Тюрвяйнен 14:01
2-й период
22:15 Ши Теодор
Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки) 22:35
Яни Хаканпяя 38:42
3-й период
Марко Анттила (В-М. Савинайнен) 42:35
Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя) 55:54
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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