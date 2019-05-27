«Вопреки победе». Сборная Казахстана опустилась в рейтинге IIHF после ЧМ-2019
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг сборных по итогам чемпионата мира-2019 в элитном дивизионе в Словакии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Победу на ЧМ-2019 одержала сборная Финляндии, которая в финале переиграла команду Канады со счетом 3:1. Бронзовыми призерами стали россияне, обыгравшие в матче за третье место чехов по буллитам — 3:2.
Шведы, победители предыдущих двух чемпионатов мира, выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв финнам.
Пятый год подряд на первом месте в рейтинге IIHF идет сборная Канады (3705 баллов). Россия поднялась на второе место (3640), опередив сборные Финляндии и Швеции (у обеих команд по 3615 баллов) соответственно.
Что касается сборной Казахстана, которая пробилась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе, она опустилась на одну позицию и расположилась на 19-м месте. Беларусь, занявшая второе место на первенстве в
Первая 20-ка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:
1 (1). Канада — 3705 баллов,
2 (3). Россия — 3640,
3 (5). Финляндия — 3615,
4 (2). Швеция — 3615,
5 (6). Чехия — 3465,
6 (4). США — 3430,
7 (8). Германия — 3355,
8 (7). Швейцария — 3325,
9 (10). Словакия — 3040,
10 (11). Латвия — 3025,
11 (9). Норвегия — 3005,
12 (12). Дания — 2925,
13 (13). Франция — 2840,
14 (14). Беларусь — 2735,
15 (17). Австрия — 2635,
16 (19). Италия — 2620,
17 (16). Корея — 2620,
18 (15). Словения — 2620,
19 (18). Казахстан — 2570,
20 (22). Великобритания — 2480.
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