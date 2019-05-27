«Вопреки победе». Сборная Казахстана опустилась в рейтинге IIHF после ЧМ-2019

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Победу на ЧМ-2019 одержала сборная Финляндии, которая в финале переиграла команду Канады со счетом 3:1. Бронзовыми призерами стали россияне, обыгравшие в матче за третье место чехов по буллитам — 3:2.

Шведы, победители предыдущих двух чемпионатов мира, выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв финнам.

Пятый год подряд на первом месте в рейтинге IIHF идет сборная Канады (3705 баллов). Россия поднялась на второе место (3640), опередив сборные Финляндии и Швеции (у обеих команд по 3615 баллов) соответственно.

Что касается сборной Казахстана, которая пробилась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе, она опустилась на одну позицию и расположилась на 19-м месте. Беларусь, занявшая второе место на первенстве в Нур-Султане, сохранила 14-ю строчку.

Первая 20-ка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:

1 (1). Канада — 3705 баллов,

2 (3). Россия — 3640,

3 (5). Финляндия — 3615,

4 (2). Швеция — 3615,

5 (6). Чехия — 3465,

6 (4). США — 3430,

7 (8). Германия — 3355,

8 (7). Швейцария — 3325,

9 (10). Словакия — 3040,

10 (11). Латвия — 3025,

11 (9). Норвегия — 3005,

12 (12). Дания — 2925,

13 (13). Франция — 2840,

14 (14). Беларусь — 2735,

15 (17). Австрия — 2635,

16 (19). Италия — 2620,

17 (16). Корея — 2620,

18 (15). Словения — 2620,

19 (18). Казахстан — 2570,

20 (22). Великобритания — 2480.