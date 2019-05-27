Хоккеисты сборной Беларуси узнали соперников на ЧМ-2020 в Швейцарии

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Через год сборная Беларуси, занимающая 14-е место в списке IIHF, сыграет в элитном дивизионе чемпионата со сборными Канады, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании и Великобритании.

В другой группе оказались команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

84-й чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая 2020 года в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Как пояснили в ФХБ, на основании рейтинга IIHF был сформирован предварительный состав групп (окончательный будет объявлен во вторник после заседания оргкомитета будущего турнира, однако изменения могут произойти лишь минимальные — в части позиции хозяев).