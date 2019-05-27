Глава Международной федерации хоккея: Это была лучшая сборная России из тех, что я видел

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— Господин президент, в чем секрет успеха сборной Финляндии?

— Финны показали невероятную игру. Когда они проиграли немцам, это был большой сюрприз для меня. Финская сборная играла солидно, дисциплинированно, компактно и с большим сердцем. В этой сборной не было громких имен, но она играла как команда. Это сенсация. Это спорт, здесь невозможно предсказать результат. Финнам было нечего терять.

— В составе финской сборной было только два представителя НХЛ, и те не всегда попадают в состав в своих клубах. Получается, приезд большого количества хоккеистов из лучшей лиги мира не всегда идет сборным на пользу?

— Мы должны уважать игроков из НХЛ. Я очень рад, что их так много приехало на этот чемпионат мира. Многие из них сыграли в сезоне около 100 игр и проводили на льду большое количество игрового времени.

— Были ли вы удивлены результатом полуфинала между сборными России и Финляндии?

— Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему. На этом чемпионате была очень хорошая сборная России, с такими исключительными игроками. Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за все время, даже без [Артемия] Панарина, с великолепными вратарями. Но даже с таким составом сборная России не смогла найти путь к воротам финнов.

— Для сборной России такой результат справедлив?

— Это спорт, лучшая команда выигрывает. Во время игры я сказал: «Кто первым забросит в третьем периоде, тот и выиграет». К сожалению для россиян, первыми забросили финны.

Высокий накал борьбы

— Насколько турнир в Словакии получился успешным с точки зрения организации?

— Я сейчас нахожусь под впечатлением от приехавших сюда болельщиков. Много лет болельщики — немцы, финны, шведы, русские — приезжают на чемпионат мира, и не было ни одной драки, мы не видели ни одного хулигана. И я соглашусь с тем, что этот год получился отличным с точки зрения боления и уровня хоккея.

— Перед началом чемпионата вы говорили, что по драматургии и числу сенсаций турнир даст фору футбольной Лиге чемпионов. Оправдались ожидания?

— Да, были очень хорошие матчи плей-офф, начиная с четвертьфиналов наблюдался высокий накал борьбы и качество игры. Иногда совсем трудно играть без удачи, как это случилось со сборной Швейцарии (швейцарцы в четвертьфинале пропустили от канадцев на последней секунде третьего периода, встреча перешла в овертайм — прим. ТАСС). Это жестокость спорта. Канадцы всегда играют до последней секунды.

— Может быть, стоит взять за правило проведение чемпионатов мира в столь поздние сроки, чтобы больше игроков из НХЛ имели возможность выступить?

— Мы думали над этим.

Цитата Следующий турнир начнется чуть раньше, но позже, чем остальные. Если мы будем переносить сроки, то пауза между европейскими национальными чемпионатами и чемпионатом мира получится очень большой. А это не есть хорошо для хоккеистов.

— Федерация хоккея России предлагала сделать день перерыва между полуфинальными играми и финалом, что вы об этом думаете?

— Мы обсуждали этот вопрос и приняли решение создать рабочую группу, которая будет учитывать в том числе интересы игроков. Мы должны делать все возможное для хоккеистов, зритель ходит на них. Их можно назвать артистами. Есть одна проблема — если делать выходной между полуфиналами и финалом, то надо начинать чемпионат на день раньше. Это большие затраты для нас.

— Сколько IIHF удалось заработать по итогам этого чемпионата мира?

— Мы заработали примерно столько же денег, сколько и на предыдущих чемпионатах мира. Речь в том числе идет о доходах от маркетинга, телевидения. Это между $25 и $27 млн. Мы не прибыльная федерация, деньги у нас идут на организацию различных турниров.

Немногие страны готовы проводить чемпионат мира

— IIHF проводила чемпионаты мира в не самых «хоккейных» странах, таких как Дания, турнир вернется в Латвию и Белоруссию в 2021 году. Какой резерв есть в плане расширения географии турнира?

— Сейчас турнир идет в Швецию, Россию и Финляндию до 2025 года, после чего нам придется вернуться в Германию или Швейцарию. Мы вернемся в традиционные хоккейные страны, у нас таковых восемь-десять, не больше. Поэтому не так просто эту географию расширить, поскольку нужны хоккейные арены. Если чемпионат мира идет в такие хоккейные страны, как Россия, Чехия, каждые семь-десять лет, то это хороший путь.

— Видите ли вы перспективы в заявках на проведение турниров от двух стран?

— Да, у нас впереди чемпионат мира в Белоруссии и Латвии. Считаю, что те же Латвия и Дания сейчас не могут провести турнир самостоятельно. У нас турниры проводили Франция с Германией, Швеция проведет с Данией.

— Относительно мест проведения чемпионата мира, речь идет только о европейских странах? Азия не рассматривается?

Цитата — В Азии пока к проведению турнира не готовы. Может, лет через десять будем рассматривать этот регион. Если говорить про Северную Америку, то этот вариант тоже не работает.

— Какие эмоции испытываете от того, что последний чемпионат мира для вас в качестве президента состоится на вашей родине?

— Да, очень здорово будет вернуться домой. Уровень турнира будет зависеть от того, кто из игроков Национальной хоккейной лиги приедет в сборные, какие будут имена.

— В 2020 году вы покинете пост президента IIHF. Есть ли человек, которому вы бы со спокойной душой передали полномочия?

— Нет-нет, не сейчас (смеется).

— Правда ли, что после ухода с поста президента IIHF вы активно продолжите работать по организации олимпийского хоккейного турнира в Пекине?

— Нет, немало людей обсуждает такие слухи. Я посмотрю, чем займусь. Конечно, если кому-то потребуется моя помощь, то я готов помочь. У меня достаточно опыта, чтобы оказать помощь.

— Видите себя на какой-либо должности в КХЛ?

— Это слухи.

Беседовали Артем Крук, Рустам Шарафутдинов