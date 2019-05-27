Глава Международной федерации хоккея: Это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37419024/
27 мая 2019, 13:02 | ТАСС

Глава Международной федерации хоккея: Это была лучшая сборная России из тех, что я видел

Сборная России привезла на чемпионат мира по хоккею в Словакии едва ли не сильнейший состав за всю историю, в нем нашлось место 15 представителям Национальной хоккейной лиги. При этом победителем турнира стала сборная Финляндии, в составе которой было только два игрока из сильнейшей лиги мира. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в беседе с ТАСС рассказал о секрете успеха финской команды, высоком уровне игры и накала борьбы на турнире, организации следующих чемпионатов мира и своем будущем после ухода с поста.

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— Господин президент, в чем секрет успеха сборной Финляндии?

— Финны показали невероятную игру. Когда они проиграли немцам, это был большой сюрприз для меня. Финская сборная играла солидно, дисциплинированно, компактно и с большим сердцем. В этой сборной не было громких имен, но она играла как команда. Это сенсация. Это спорт, здесь невозможно предсказать результат. Финнам было нечего терять.

— В составе финской сборной было только два представителя НХЛ, и те не всегда попадают в состав в своих клубах. Получается, приезд большого количества хоккеистов из лучшей лиги мира не всегда идет сборным на пользу?

— Мы должны уважать игроков из НХЛ. Я очень рад, что их так много приехало на этот чемпионат мира. Многие из них сыграли в сезоне около 100 игр и проводили на льду большое количество игрового времени.

— Были ли вы удивлены результатом полуфинала между сборными России и Финляндии?

— Я увидел очень хорошую сборную Финляндии. Она очень организованная, показала плотную игру. Российской команде было тяжело найти путь, чтобы преодолеть эту систему. На этом чемпионате была очень хорошая сборная России, с такими исключительными игроками. Я видел на нынешнем турнире лучшую сборную России за все время, даже без [Артемия] Панарина, с великолепными вратарями. Но даже с таким составом сборная России не смогла найти путь к воротам финнов.

— Для сборной России такой результат справедлив?

— Это спорт, лучшая команда выигрывает. Во время игры я сказал: «Кто первым забросит в третьем периоде, тот и выиграет». К сожалению для россиян, первыми забросили финны.

Высокий накал борьбы

— Насколько турнир в Словакии получился успешным с точки зрения организации?

— Я сейчас нахожусь под впечатлением от приехавших сюда болельщиков. Много лет болельщики — немцы, финны, шведы, русские — приезжают на чемпионат мира, и не было ни одной драки, мы не видели ни одного хулигана. И я соглашусь с тем, что этот год получился отличным с точки зрения боления и уровня хоккея.

— Перед началом чемпионата вы говорили, что по драматургии и числу сенсаций турнир даст фору футбольной Лиге чемпионов. Оправдались ожидания?

— Да, были очень хорошие матчи плей-офф, начиная с четвертьфиналов наблюдался высокий накал борьбы и качество игры. Иногда совсем трудно играть без удачи, как это случилось со сборной Швейцарии (швейцарцы в четвертьфинале пропустили от канадцев на последней секунде третьего периода, встреча перешла в овертайм — прим. ТАСС). Это жестокость спорта. Канадцы всегда играют до последней секунды.

— Может быть, стоит взять за правило проведение чемпионатов мира в столь поздние сроки, чтобы больше игроков из НХЛ имели возможность выступить?

— Мы думали над этим.

— Федерация хоккея России предлагала сделать день перерыва между полуфинальными играми и финалом, что вы об этом думаете?

— Мы обсуждали этот вопрос и приняли решение создать рабочую группу, которая будет учитывать в том числе интересы игроков. Мы должны делать все возможное для хоккеистов, зритель ходит на них. Их можно назвать артистами. Есть одна проблема — если делать выходной между полуфиналами и финалом, то надо начинать чемпионат на день раньше. Это большие затраты для нас.

— Сколько IIHF удалось заработать по итогам этого чемпионата мира?

— Мы заработали примерно столько же денег, сколько и на предыдущих чемпионатах мира. Речь в том числе идет о доходах от маркетинга, телевидения. Это между $25 и $27 млн. Мы не прибыльная федерация, деньги у нас идут на организацию различных турниров.

Немногие страны готовы проводить чемпионат мира

— IIHF проводила чемпионаты мира в не самых «хоккейных» странах, таких как Дания, турнир вернется в Латвию и Белоруссию в 2021 году. Какой резерв есть в плане расширения географии турнира?

— Сейчас турнир идет в Швецию, Россию и Финляндию до 2025 года, после чего нам придется вернуться в Германию или Швейцарию. Мы вернемся в традиционные хоккейные страны, у нас таковых восемь-десять, не больше. Поэтому не так просто эту географию расширить, поскольку нужны хоккейные арены. Если чемпионат мира идет в такие хоккейные страны, как Россия, Чехия, каждые семь-десять лет, то это хороший путь.

— Видите ли вы перспективы в заявках на проведение турниров от двух стран?

— Да, у нас впереди чемпионат мира в Белоруссии и Латвии. Считаю, что те же Латвия и Дания сейчас не могут провести турнир самостоятельно. У нас турниры проводили Франция с Германией, Швеция проведет с Данией.

— Относительно мест проведения чемпионата мира, речь идет только о европейских странах? Азия не рассматривается?

— Какие эмоции испытываете от того, что последний чемпионат мира для вас в качестве президента состоится на вашей родине?

— Да, очень здорово будет вернуться домой. Уровень турнира будет зависеть от того, кто из игроков Национальной хоккейной лиги приедет в сборные, какие будут имена.

— В 2020 году вы покинете пост президента IIHF. Есть ли человек, которому вы бы со спокойной душой передали полномочия?

— Нет-нет, не сейчас (смеется).

— Правда ли, что после ухода с поста президента IIHF вы активно продолжите работать по организации олимпийского хоккейного турнира в Пекине?

— Нет, немало людей обсуждает такие слухи. Я посмотрю, чем займусь. Конечно, если кому-то потребуется моя помощь, то я готов помочь. У меня достаточно опыта, чтобы оказать помощь.

— Видите себя на какой-либо должности в КХЛ?

— Это слухи.

Беседовали Артем Крук, Рустам Шарафутдинов
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