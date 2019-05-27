«Чудо на льду»: как финны стали чемпионами мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37419359/
27 мая 2019, 13:21 | Газета.Ру

«Чудо на льду»: как финны стали чемпионами мира

Сборная Финляндии по хоккею в драматичном финале чемпионата мира — 2019 обыграла команду Канады и в третий раз в своей истории завоевала золото мундиаля. Финны, в полуфинале турнира обыгравшие Россию, уверены, что уже стали национальными героями. Наставник Суоми Юкка Ялонен считает, что Канада стала сильнейшей сборной, с которой его подопечным пришлось столкнуться на турнире.

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26 мая завершился чемпионат мира — 2019 по хоккею, проходивший в Кошице и Братиславе. Золотые медали турнира в третий раз в своей истории завоевала национальная команда Финляндии. В финальном матче сборная Суоми взяла верх над канадцами со счетом 3:1. Счет в матче открыл защитник канадцев Ши Теодор. Однако развить успех Канада не смогла, после чего дубль нападающего Марко Антиллы, забросивший единственную и решающую шайбу в полуфинале против сборной России (1:0), вывел финнов вперед. А в концовке встречи форвард Харри Песонен забросил третью шайбу в ворота Канады, установив окончательный счет встречи.

Финляндия стала чемпионом мира впервые с 2011 года. Что интересно, тогда мировое первенство принимала Словакия, а Суоми тренировал Юкка Ялонен.

История повторилась, что в своем послематчевом комментарии отметил наставник финнов.

«Кажется, Братислава — счастливое место для сборной Финляндии и для меня как тренера. Я горд и счастлив за это достижение команды и страны. Мы прошли потрясающий путь, который длился семь недель. 11 человек были с нами от начала до конца. Наша команда очень сильная как физически, так и психологически. Десять матчей за 17 дней, мы пропустили один гол в третьих периодах. Сегодня и против России — ни одного. Это показывает характер команды», — приводит слова Ялонена «Чемпионат.com».

«Канада была лучшей командой, против которой мы играли. Особенно в первом периоде нам пришлось нелегко, соперник давил, но второй период мы сыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, все сложилось удачно, как и в игре против России. Горжусь игроками и нашим достижением», — добавил тренер.

Этот титул стал для Суоми третьим в истории. Первое чемпионство было завоевано в 1995 году, второе — в 2011-м.

Нападающий финнов Тони Раяла уверен, что подобное в жизни хоккеиста может произойти лишь раз.

«Великолепные эмоции! Победа на чемпионате мира — то, что может случиться всего один раз в жизни. Впрочем, даже до игры у нас было прекрасное настроение. Я очень нервничал, но после финальной сирены наслаждался этим успехом по полной программе. Команда провела очередной потрясающий матч. Мы играли друг за друга в течение 60 минут. Вратарь здорово проявил себя на последнем рубеже, а полевые хоккеисты блокировали броски соперника. Канада показала хороший хоккей, но мы были немного лучше. Трех голов оказалось достаточно для итогового триумфа», — приводит слова Раялы официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Нападающий сборной Финляндии Ере Саллинен подчеркнул, что его команда стала темной лошадкой на чемпионате мира, поскольку в победу Суоми никто не верил до самого конца. Канада же первой в истории ЧМ по хоккею завоевала 50 медалей.

«Неважно, что говорили до турнира, все уже в прошлом. Никто не верил, что мы победим Канаду. Только мы, ребята в раздевалке, знали, что у нас есть шанс. Нам только нужно было сфокусироваться на своей игре и играть как команда. Было ли это “чудо на льду”? Возможно. Да, наше выступление было похоже на “чудо на льду”!» — цитирует форварда Sport24.

27 мая, на следующий день после финала, свой 34-й день рождения отметил капитан финнов Антилла. Он стал одним из главных творцов победы Суоми на чемпионате мира. По мнению Ялонена, Марко является настоящим работягой.

«Анттила здорово играл в группе, у него было много моментов. Его звено делало отличную работу. Когда забиваешь четыре гола в трех матчах за четыре дня против таких команд, как Швеция, Россия и Канада, это впечатляет. Счастлив за него. Его не назвать талантливым снайпером, скорее — работяга. Но, как мы увидели, он тоже умеет забивать», — считает Ялонен.

Однако блистали в составе финнов не только ветераны. Выдающийся результат показал 18-летний Каапо Какко, которого называют будущим мирового хоккея и фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В десяти матчах в Словакии молодой нападающий забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу. Любопытно, что в январе он стал автором решающей шайбы в финале молодежного чемпионата мира.

Таким образом, Какко в один год выиграл молодежный и взрослый мундиаль.

Интересно и то, что в составе сборной Финляндии оказалось четыре игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): Анттила («Йокерит»), Вели-Матти Савинайнен («Йокерит»), Сакари Маннинен («Салават Юлаев») и Миика Койвисто («Динамо» Москва).

Сергей Алексеев

© Ньюстюб
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