Российская хоккеистка назвала виновных в провале сборной — ФХР, КХЛ и топ-клубы
Смелый пост.
Хоккеистка СКИФ Екатерина Ананьева высказалась по выступлению сборной России на ЧМ-2019, которая проиграла Финляндии в полуфинале турнира.
«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых 3 причины: ФХР, КХЛ + СКА и ЦСКА. Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват!
ФХР — потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.
КХЛ — потому что в угоду
СКА и ЦСКА — потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.
А вы на Воробьева баллоны катите. И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку —
вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и
Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть!" — написала Ананьина в своем инстаграме.
Алексей Иванов
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