Марко Анттила: Пять лет назад играл в ВХЛ, но никогда не знаешь, что случится в карьере
Капитан сборной Финляндии Марко Анттила дал комментарий после финала чемпионата мира с Канадой (3:1).
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Видимо, что-то случилось...
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«Победа на чемпионате мира — это лучший подарок на мой день рождения. Это большое достижение всей нашей команды. Сейчас остается только наслаждаться.
Да, пять лет назад я играл в ВХЛ [за «Ариаду"], но никогда не знаешь, что может случиться в твоей карьере. Нужно продолжать усердно работать в любых ситуациях и тогда будешь время от времени получать подарки, подобные трофею чемпионата мира.
Даже не знаю, как забил четыре гола в
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