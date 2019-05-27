Марко Анттила: Пять лет назад играл в ВХЛ, но никогда не знаешь, что случится в карьере

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«Победа на чемпионате мира — это лучший подарок на мой день рождения. Это большое достижение всей нашей команды. Сейчас остается только наслаждаться.

Да, пять лет назад я играл в ВХЛ [за «Ариаду"], но никогда не знаешь, что может случиться в твоей карьере. Нужно продолжать усердно работать в любых ситуациях и тогда будешь время от времени получать подарки, подобные трофею чемпионата мира.