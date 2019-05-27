Сборная Казахстана сыграет в группе с чемпионом и призером на ЧМ-2020 по хоккею
Определились составы групп на чемпионат мира 2020 года в элитном дивизионе, который пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).
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Сборная Казахстана попала в группу «B», где соперниками будут команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.
В группу «А» попали Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
При этом Беларусь и Латвия застрахованы от вылета из элитного дивизиона, так как в 2021 году мировое первенство пройдет в Минске и Риге.
Добавим, что Финляндия является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2019 в элитном дивизионе, который завершился в Словакии, сборная Суоми обыграла Канаду, а бронзовым призером стала Россия.
Сборной Казахстана пробилась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе.
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