Сборная Казахстана сыграет в группе с чемпионом и призером на ЧМ-2020 по хоккею

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Сборная Казахстана попала в группу «B», где соперниками будут команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.

В группу «А» попали Канада, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

При этом Беларусь и Латвия застрахованы от вылета из элитного дивизиона, так как в 2021 году мировое первенство пройдет в Минске и Риге.

Добавим, что Финляндия является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2019 в элитном дивизионе, который завершился в Словакии, сборная Суоми обыграла Канаду, а бронзовым призером стала Россия.

Сборной Казахстана пробилась в «элиту» благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе.