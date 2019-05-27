Александр Кожевников: Я такого Малкина никогда не видел. Было много брака почти в каждой игре

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— Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вновь ушли с площадки без заброшенных шайб. Почему связке наших именитых форвардов так и не удалось проявить себя в Братиславе?

— Женька еще ничего сыграл. А вот Сашка выпал. Ну бывает такое в жизни — неудачно для него этот чемпионат сложился. Ни одного матча нормально не провел по большому счету. А Кузнецов старался. И в защите неплохо отрабатывал. Но не было помощи от партнеров. Надо было других ему найти. Хотя там в каждом звене люди выпадали. Даже Малкин Женька… Он вроде и старался. Но сколько брака в передачах! Я такого Малкина никогда не видел. Много было брака в каждой игре почти.

Трудно объяснить, почему у Овечкина в «Вашингтоне» получается лучше, чем в сборной. Наверное, партнеры у него там другие. Ему действительно их подобрать непросто. Он же забивающий товарищ. Поэтому другим игрокам в его тройке надо брать на себя большую нагрузку. Не просто «играть на Овечкина», а именно выводить его на решающий бросок, как это делают в «Вашингтоне».

А в сборной — ну, встанет он на своей любимой точке. Но про это же все знают, его перекрывают заранее. А наши все равно туда пасуют. Вот и не получается ничего.

Но вообще самое слабое место нашей команды — нет защитников, бросающих от синей линии. Слабым соперникам они еще забили. А в матчах с более сильными сборными их и видно не было, не успевают. А это уже детская спортивная школа. Все оттуда идет.

— Были ли в нынешней сборной России игроки, которые вас приятно удивили? Несмотря на то, что мы довольствовались только бронзой.

— Да кто там мог удивить? Мы их всех прекрасно знаем. Были те, кто сыграл на своем высоком уровне — Гусев, Капризов, Орлов… Они старались и показали себя.

Ну, может, Задоров порадовал. Пусть порой с ошибками играл, но все равно там потенциал приличный виден.

Я бы вообще больше омолаживал сборную. Понятно, что за нее все играть готовы. Но мне больше нравился микст, который делал в национальной команде Олег Знарок. Когда он на каждом турнире обязательно накатывал молодежь. Вот это самая правильная вещь, наверное, — сказал Кожевников.