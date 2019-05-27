Александр Кожевников: Я такого Малкина никогда не видел. Было много брака почти в каждой игре

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37422307/
27 мая 2019, 14:17 | Sports.Ru

Александр Кожевников: Я такого Малкина никогда не видел. Было много брака почти в каждой игре

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре сборной России в матче за третье место ЧМ-2019 против Чехии (3:2 Б).

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© РИА "Новости"

— Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вновь ушли с площадки без заброшенных шайб. Почему связке наших именитых форвардов так и не удалось проявить себя в Братиславе?

— Женька еще ничего сыграл. А вот Сашка выпал. Ну бывает такое в жизни — неудачно для него этот чемпионат сложился. Ни одного матча нормально не провел по большому счету. А Кузнецов старался. И в защите неплохо отрабатывал. Но не было помощи от партнеров. Надо было других ему найти. Хотя там в каждом звене люди выпадали. Даже Малкин Женька… Он вроде и старался. Но сколько брака в передачах! Я такого Малкина никогда не видел. Много было брака в каждой игре почти.

Трудно объяснить, почему у Овечкина в «Вашингтоне» получается лучше, чем в сборной. Наверное, партнеры у него там другие. Ему действительно их подобрать непросто. Он же забивающий товарищ. Поэтому другим игрокам в его тройке надо брать на себя большую нагрузку. Не просто «играть на Овечкина», а именно выводить его на решающий бросок, как это делают в «Вашингтоне».

А в сборной — ну, встанет он на своей любимой точке. Но про это же все знают, его перекрывают заранее. А наши все равно туда пасуют. Вот и не получается ничего.

Но вообще самое слабое место нашей команды — нет защитников, бросающих от синей линии. Слабым соперникам они еще забили. А в матчах с более сильными сборными их и видно не было, не успевают. А это уже детская спортивная школа. Все оттуда идет.

— Были ли в нынешней сборной России игроки, которые вас приятно удивили? Несмотря на то, что мы довольствовались только бронзой.

— Да кто там мог удивить? Мы их всех прекрасно знаем. Были те, кто сыграл на своем высоком уровне — Гусев, Капризов, Орлов… Они старались и показали себя.

Ну, может, Задоров порадовал. Пусть порой с ошибками играл, но все равно там потенциал приличный виден.

Я бы вообще больше омолаживал сборную. Понятно, что за нее все играть готовы. Но мне больше нравился микст, который делал в национальной команде Олег Знарок. Когда он на каждом турнире обязательно накатывал молодежь. Вот это самая правильная вещь, наверное, — сказал Кожевников.
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