Третьяк раскрыл интригу с проведением молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске

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Вместе с тем новосибирские власти предпринимают попытки закрепить только за своим городом звание площадки для проведения МЧМ-2023, ссылаясь на отсутствие крупных ледовых арен в Омске. В Новосибирске уже начали сооружать инфраструктуру под предстоящие статусные соревнования с участием зарубежных хоккейных команд.

«Что касается Молодежного чемпионата мира, то одна группа будет играть в Омске, другая группа, а также полуфиналы и финал пройдут в Новосибирске. В Омске уже выделили деньги на арену, там и федеративные деньги пошли, и местные деньги. Будем стараться, чтобы уже через два года стадион был построен, потому что омские болельщики очень любят хоккей, надо поддержать их, у них замечательная команда, я часто бывал в Омске. Хоккей — это не только спорт, это развитие города: строительство дорог, домов, различной инфраструктуры. Важно развитие самого региона», — приводит слова Владислава Третьяка сайт Sport24.ru.

Отметим, что ранее министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц озвучивал планы по строительству крытой ледовой арены на площадке спорткомплекса «Сибирский нефтяник» за 300 миллионов рублей. Кроме того, в пабликах появилась информация о стоимости восстановления домашней арены хоккейного клуба «Авангард» — 10 миллиардов рублей. Какую ледовую площадку под МЧМ-2023 имел в виду Владислав Третьяк, непонятно.