«Надо брать пример с финнов». Эксперт оценил шансы сборной Казахстана на ЧМ-2020 по хоккею

Казахстанцы попали в группу B, где их соперниками будут команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.

«Нам попалась очень хорошая группа. Я уверен, что с Норвегией и Италией можно побороться. Тем более мы уже побеждали их. С таким жребием мы как минимум обязаны оставаться в элите. Еще хотел бы вам привести пример сборной Финляндии, которая произвела фурор. Они в течение двух месяцев проводили учебно-тренировочные сборы. Нашей сборной нужно также тщательно подготовиться и шансы на успех существенно возрастут. Сборной России на ЧМ не хватило сыгранности. Такой, которая была в советской команде. Секретом успеха сборной СССР было наличие четырех равноценных пятерок из “Динамо”, “Спартака” и ЦСКА. Если у нас будут сильные пятерки в “Барысе”, “Сарыарке” и “Торпедо”, которые будут наигрываться в своих чемпионатах, то у нас будет конкурентная сборная. Эта команда сможет даже побороться за выход в плей-офф», — отметил Шавернев.

Отметим, что Финляндия является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2019 в элитном дивизионе, который завершился в Словакии, сборная Суоми обыграла Канаду, а бронзовым призером стала Россия.

В свою очередь Казахстан пробился в элиту благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе.