«Надо брать пример с финнов». Эксперт оценил шансы сборной Казахстана на ЧМ-2020 по хоккею
Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил результаты жеребьевки группового раунда чемпионата мира-2020 в элитном дивизионе для сборной Казахстана.
Казахстанцы попали в группу B, где их соперниками будут команды России, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.
«Нам попалась очень хорошая группа. Я уверен, что с Норвегией и Италией можно побороться. Тем более мы уже побеждали их. С таким жребием мы как минимум обязаны оставаться в элите. Еще хотел бы вам привести пример сборной Финляндии, которая произвела фурор. Они в течение двух месяцев проводили
Отметим, что Финляндия является действующим чемпионом мира. В финале ЧМ-2019 в элитном дивизионе, который завершился в Словакии, сборная Суоми обыграла Канаду, а бронзовым призером стала Россия.
В свою очередь Казахстан пробился в элиту благодаря победе на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе.
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