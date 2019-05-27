«Еще и жены начали выступать». Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Ранее нападающий Александр Овечкин заявил, что критикующих национальную команду болельщиков нельзя считать болельщиками, поскольку они стремятся лишь покритиковать игроков и решения тренерского штаба.

Супруга Овечкина Анастасия по ходу турнира упрекнула российских фанатов в том, что им постоянно хочется облить грязью сборную.