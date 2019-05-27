«Еще и жены начали выступать». Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Ранее нападающий Александр Овечкин заявил, что критикующих национальную команду болельщиков нельзя считать болельщиками, поскольку они стремятся лишь покритиковать игроков и решения тренерского штаба.
Супруга Овечкина Анастасия по ходу турнира упрекнула российских фанатов в том, что им постоянно хочется облить грязью сборную.
«Меня удивила эта победа, они очень долго готовились, сработал старый русский принцип, поэтому Ялонен взял игроков, которые хотят зарекомендовать себя. Не все решают звезды, в первую очередь нужна команда. У каждого свой подход к формированию сборной, победа финнов дает понять, что нужно развивать детский и юношеский хоккей. В этой команде трудно кого-то выделить, они играли командой, там был и хороший капитан Анттила, но мы его видим и в КХЛ, знаем, что он хороший игрок, но они все работали вместе. Вот это была команда, играли друг за друга! Будет ли приток финских игроков в КХЛ? Трудно сказать, этот турнир короткий, целый сезон — это другая вещь. Мы сейчас всех своих отпускаем, может быть, финны к нам приедут. У нас же сейчас вообще сборной не будет, мы же не думаем, решили собрать всех и выстрелить, но не получилось. У ребят из НХЛ другая психология, ничего с этим не сделаешь, им там жить. И выступают уже заранее, чтобы их как бы болельщики не обижали. Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар! Какая-то дикость происходит, или там в Америке вообще все поменялось в голове. Надо вкладывать в детский хоккей и вырабатывать систему, менять что-то с чемпионатом, мы пошли по принципу НХЛ, а там жизнь другая, другие условия жизни. Надо разбираться, мы все говорим о том, что надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — рассказал Кожевников в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.