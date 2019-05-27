«Еще и жены начали выступать». Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37424208/
27 мая 2019, 17:17 | Sport24

«Еще и жены начали выступать». Реакцию российских хоккеистов на критику связали с переездом в США

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал триумф сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Он также высказал свое мнение насчет перепалок между российскими хоккеистами и болельщиками сборной.

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© РИА "Новости"
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Ранее нападающий Александр Овечкин заявил, что критикующих национальную команду болельщиков нельзя считать болельщиками, поскольку они стремятся лишь покритиковать игроков и решения тренерского штаба.

Супруга Овечкина Анастасия по ходу турнира упрекнула российских фанатов в том, что им постоянно хочется облить грязью сборную.

«Меня удивила эта победа, они очень долго готовились, сработал старый русский принцип, поэтому Ялонен взял игроков, которые хотят зарекомендовать себя. Не все решают звезды, в первую очередь нужна команда. У каждого свой подход к формированию сборной, победа финнов дает понять, что нужно развивать детский и юношеский хоккей. В этой команде трудно кого-то выделить, они играли командой, там был и хороший капитан Анттила, но мы его видим и в КХЛ, знаем, что он хороший игрок, но они все работали вместе. Вот это была команда, играли друг за друга! Будет ли приток финских игроков в КХЛ? Трудно сказать, этот турнир короткий, целый сезон — это другая вещь. Мы сейчас всех своих отпускаем, может быть, финны к нам приедут. У нас же сейчас вообще сборной не будет, мы же не думаем, решили собрать всех и выстрелить, но не получилось. У ребят из НХЛ другая психология, ничего с этим не сделаешь, им там жить. И выступают уже заранее, чтобы их как бы болельщики не обижали. Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар! Какая-то дикость происходит, или там в Америке вообще все поменялось в голове. Надо вкладывать в детский хоккей и вырабатывать систему, менять что-то с чемпионатом, мы пошли по принципу НХЛ, а там жизнь другая, другие условия жизни. Надо разбираться, мы все говорим о том, что надо разбираться, хотели сейчас выиграть и рот всем закрыть, но опять не получилось!» — рассказал Кожевников в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.
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26 Мая, 21:15 Зрители 9085 Плей-офф: Финал "Словнафт-Арена"
Канада 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Ален Виньо Юкка Ялонен
Вратари
Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49) Кевин Ланкинен
1-й период
Марко Анттила 04:30
Оливер Каски 05:28
10:02 Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
10:31 Дарнелл Нерс
10:31 Дарнелл Нерс
Петтери Линдбом 10:31
Юхани Тюрвяйнен 14:01
2-й период
22:15 Ши Теодор
Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки) 22:35
Яни Хаканпяя 38:42
3-й период
Марко Анттила (В-М. Савинайнен) 42:35
Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя) 55:54
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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