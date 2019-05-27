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«Финны, наверное, больше хотели выиграть, поэтому у них все получилось. Без звезд Национальной хоккейной лиги, играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием», — цитирует Фетисова Федеральное агентство новостей.

Наибольшее количество очков в составе сборной Финляндии на ЧМ-2019 набрал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен — 2 гола плюс 8 голевых передач. Больше всего шайб забросил форвард ТПС Каапо Какко — 6. Нападающий «Йокерита» Марко Анттила поразил ворота соперников в каждом матче плей-офф, а в финале отметился дублем.

Для сборной Финляндии это третье золото на чемпионатах мира. Ранее они выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.