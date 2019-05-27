Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37426053/
27 мая 2019, 19:12 | Sport24

Фетисов — о победе Финляндии на ЧМ-2019: Играла не машина, а команда. Без звезд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру сборной Финляндии на чемпионате мира в Словакии, где финны завоевали золотые медали. В полуфинале финская команда обыграла сборную России (1:0), а в решающем матче турнира победила канадских хоккеистов (3:1).

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«Финны, наверное, больше хотели выиграть, поэтому у них все получилось. Без звезд Национальной хоккейной лиги, играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием», — цитирует Фетисова Федеральное агентство новостей.

Наибольшее количество очков в составе сборной Финляндии на ЧМ-2019 набрал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен — 2 гола плюс 8 голевых передач. Больше всего шайб забросил форвард ТПС Каапо Какко — 6. Нападающий «Йокерита» Марко Анттила поразил ворота соперников в каждом матче плей-офф, а в финале отметился дублем.

Для сборной Финляндии это третье золото на чемпионатах мира. Ранее они выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
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