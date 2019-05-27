Сборная России по хоккею вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

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Сборная России на турнире завоевала бронзовые медали, победив в матче за третье место команду Чехии в серии буллитов (3:2). Победу в соревнованиях одержала команда Финляндии, обыгравшая в финале сборную Канады (3:1). Рейс с национальной командой задержался на три часа. Одним из первых в зал ожидания терминала D вышел президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Все ребята бились, все хотели выиграть золото. Спасибо, что приехали встретить команду, мы чувствовали вашу поддержку», — сказал Третьяк.

Следующий чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая 2020 года.