Третьяк не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира

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«Я бы поставил ребятам четверку, у меня нет ни к кому претензий. Они бились и старались», — сказал Третьяк.

Также глава ФХР вступился за игроков, которые подверглись критике после поражения со счетом 0:1 от сборной Финляндии в полуфинале.

«Хоккеисты могли вообще не приезжать [на чемпионат мира] после сложного сезона, отдыхать. А когда потом им говорят, что они никто — это некрасиво. Мы не против критики, но она должна быть объективной», — отметил он.

Российская сборная в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали мирового первенства, до этого национальная команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах. Трижды сборная России становилась серебряным призером чемпионата мира (2002, 2010, 2015) и пять раз выигрывала турнир (1993, 2008, 2009, 2012, 2014).