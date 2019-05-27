Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
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«Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения» — рассказал журналист.
Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Финляндия выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
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Главные тренеры
|Ален Виньо
|Юкка Ялонен
Вратари
|Мэттью Мюррей 56:08 (М. Мюррей 57:39-57:49)
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|Марко Анттила
|04:30
|Оливер Каски
|05:28
|10:02
|Ши Теодор (Э. Манта, Дж. Маккэн)
|10:31
|Дарнелл Нерс
|10:31
|Дарнелл Нерс
|Петтери Линдбом
|10:31
|Юхани Тюрвяйнен
|14:01
|2-й период
|22:15
|Ши Теодор
|Марко Анттила (С. Маннинен, Н. Оямяки)
|22:35
|Яни Хаканпяя
|38:42
|3-й период
|Марко Анттила (В-М. Савинайнен)
|42:35
|Харри Песонен (Ю. Тюрвяйнен, Я. Хаканпяя)
|55:54
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол