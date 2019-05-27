Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019

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«Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения» — рассказал журналист.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Финляндия выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.