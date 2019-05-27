Михаил Сергачев: Финский хоккей? Не хочу, чтобы Россия играла слишком примитивно
Защитник сборной России Михаил Сергачев подвел итоги чемпионата мира. Россияне заняли третье место на турнире в Словакии.
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— Чего
— Стабильной игры все 60 минут. Дали им создавать моменты, не проходили оборону. Надо было проще сыграть.
— Для вас чемпионат мира дебютным, каким останется в памяти?
— Веселым от команды, атмосферы в ней. Все было на высшем уровне, начиная от организации и заканчивая общением с ребятами. Все было шикарно. Лучший турнир, на котором я играл за сборные.
— Победа финнов в финале шокировала?
— Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы. Они играют по заданию, выполняют, что говорит тренер.
— Илья Воробьев сказал, что не хотел бы, чтобы Россия играла в финский хоккей.
— Согласен. Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно. (Евгений Белоусов).
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|25 Мая, 16:15
|Зрители 9085
|Плей-офф: 1/2 финала
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Юкка Ялонен
Вратари
|Андрей Василевский 58:02
|Кевин Ланкинен
|1-й период
|04:05
|Александр Овечкин
|Оливер Каски
|04:05
|05:35
|Никита Кучеров
|2-й период
|20:28
|Сергей Андронов
|3-й период
|Оливер Каски
|45:16
|Марко Анттила (Х. Йокихарью, Й. Кивиранта)
|50:18
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол