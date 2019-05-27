Ковальчук, Кузнецов и Орлов не прилетели в Москву со сборной России по хоккею

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Самолет с хоккеистами и делегацией сборной России приземлился в аэропорту Шереметьево в понедельник.

«Ковальчук, Кузнецов и Орлов улетели отдельно. Все остальные прилетели», — сказал Третьяк.

Россияне под руководством главного тренера Ильи Воробьева на мировом первенстве дошли до полуфинала, где проиграли команде Финляндии со счетом 0:1. В матче за третье место они обыграли сборную Чехии в серии буллитов. Национальная команда в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, до этого она занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.