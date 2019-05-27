Песонен: Финны отмечают победу цивилизованно, в самолёте никто не валялся

«Я очень рад тому, как нас встречают болельщики. Благодаря их поддержке становится понятным, какое большое дело мы сделали. Чемпионат мира был необыкновенно тяжёлым. Просто подумайте, какие команды мы обыграли. Теперь мы счастливы.



Мы праздновали, нам не удалось поспать как следует даже в самолёте. Но в этом нет ничего страшного. Мы отмечаем цивилизованно, в самолёте никто не валялся между креслами», — цитирует Песонена Ilta-Sanomat.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Финляндия выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.