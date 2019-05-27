«Кучеров и Овечкин могли в Майами отдыхать, но приехали. А им говорят, что они никто»

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— У болельщиков от любви до ненависти один шаг, — сказал Третьяк. — Сегодня любят, завтра нет. Так нельзя. Во всем мире относятся к своим спортсменам с уважением. Можно покритиковать, но не зло. Люди могли бы вообще не приезжать, отдыхать в Майами. Кучеров, Овечкин — такой сезон сложный был. Я знаю, видел, как они в НХЛ работают. Потом, когда им говорят, что они никто, зачем приехали, это некрасиво. Мы уважаем болельщиков. Команды проигрывают во всем мире, а им аплодируют. В них верят. Это спорт. Мы не против критики — но она должна быть нормальной.

Вы видели, как достаются медали. Как Овечкин под шайбу ложился, но силенок немножечко не хватило. По мастерству у нас команда номер один. Претензий никому не могу предъявить. Видел, как все переживали и старались. За турнир я четверку могу поставили. Спасибо болельщикам, что поддержали нас. Когда вручали медали, весь зал кричал: «Россия, Россия!» Людей не обманешь. Один Василевский что делал.

— Насколько подавлены ребята?

— Конечно, они ехали за золотом, как и мы раньше в Советском Союзе. Серебро и бронза были неуспехом. Времена меняются, и на каждую команду надо настраиваться и выходить с полной отдачей, еще удача должна быть. Знаю, что нас критикуют, но ребята достойно выступили. Когда финнам проиграли, я зашел в раздевалку, они очень сильно переживали. Не было ни одного безразличного человека. Они знали, что с чехами будет тяжело, но вышли и победили. Как победили — не важно.

— Не обидно, что проиграли турнир из-за одного гола?

— Он все и решил. Мы в свое время играли в два круга. Если команда выступает достойно в течение всего турнира, то она чемпион. Сейчас получается, что после одного поражения ты едешь домой. Кому-то это нравится из-за элемента случайности. Надо знать, как кому противостоять. Наша команда старалась в каждом матче.

— Может, изменить схему турнира? Рене Фазель выступает за 12 команд.

— Можно, только кто поддержит? Действительно на этом турнире были слабые участники — Италия, Австрия, хотя борьба за последнее место была напряженная.

— Сколько участников на чемпионате мира — оптимально?

— Как президент ФХР я бы сократил число. Как член совета ИИХФ, хочется, чтобы больше команд играли.

— Кто не прилетел в Москву из сборной?

— Ковальчук, Кузнецов и Орлов. Остальные все здесь.

— Про Воробьева уже решили, что он останется в сборной?

— У него же контракт действующий.