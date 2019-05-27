«Кучеров и Овечкин могли в Майами отдыхать, но приехали. А им говорят, что они никто»
Мощное выступление президента ФХР Владислава Третьяка после возвращения сборной России в Москву с чемпионата мира.
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Видимо, что-то случилось...
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— У болельщиков от любви до ненависти один шаг, — сказал Третьяк. — Сегодня любят, завтра нет. Так нельзя. Во всем мире относятся к своим спортсменам с уважением. Можно покритиковать, но не зло. Люди могли бы вообще не приезжать, отдыхать в Майами. Кучеров, Овечкин — такой сезон сложный был. Я знаю, видел, как они в НХЛ работают. Потом, когда им говорят, что они никто, зачем приехали, это некрасиво. Мы уважаем болельщиков. Команды проигрывают во всем мире, а им аплодируют. В них верят. Это спорт. Мы не против критики — но она должна быть нормальной.
Вы видели, как достаются медали. Как Овечкин под шайбу ложился, но силенок немножечко не хватило. По мастерству у нас команда номер один. Претензий никому не могу предъявить. Видел, как все переживали и старались. За турнир я четверку могу поставили. Спасибо болельщикам, что поддержали нас. Когда вручали медали, весь зал кричал: «Россия, Россия!» Людей не обманешь. Один Василевский что делал.
— Насколько подавлены ребята?
— Конечно, они ехали за золотом, как и мы раньше в Советском Союзе. Серебро и бронза были неуспехом. Времена меняются, и на каждую команду надо настраиваться и выходить с полной отдачей, еще удача должна быть. Знаю, что нас критикуют, но ребята достойно выступили. Когда финнам проиграли, я зашел в раздевалку, они очень сильно переживали. Не было ни одного безразличного человека. Они знали, что с чехами будет тяжело, но вышли и победили. Как победили — не важно.
— Не обидно, что проиграли турнир
— Он все и решил. Мы в свое время играли в два круга. Если команда выступает достойно в течение всего турнира, то она чемпион. Сейчас получается, что после одного поражения ты едешь домой.
— Может, изменить схему турнира? Рене Фазель выступает за 12 команд.
— Можно, только кто поддержит? Действительно на этом турнире были слабые участники — Италия, Австрия, хотя борьба за последнее место была напряженная.
— Сколько участников на чемпионате мира — оптимально?
— Как президент ФХР я бы сократил число. Как член совета ИИХФ, хочется, чтобы больше команд играли.
— Кто не прилетел в Москву из сборной?
— Ковальчук, Кузнецов и Орлов. Остальные все здесь.
— Про Воробьева уже решили, что он останется в сборной?
— У него же контракт действующий.
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