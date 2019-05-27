«Кучеров и Овечкин могли в Майами отдыхать, но приехали. А им говорят, что они никто»

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2020
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Канада 3
Швейцария 2
тв
1/4 финала
23.05 завершен Россия 4
США 3
тв
1/4 финала
23.05 завершен Чехия 5
Германия 1
тв
1/4 финала
23.05 завершен
ОТ 		Финляндия 5
Швеция 4
тв
1/2 финала
25.05 завершен Россия 0
Финляндия 1
тв
1/2 финала
25.05 завершен Канада 5
Чехия 1
тв
Матч за 3-е место
26.05 завершен
Б 		Россия 3
Чехия 2
тв
Финал
26.05 завершен Канада 1
Финляндия 3
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37427410/
27 мая 2019, 21:23 | Спорт-Экспресс

«Кучеров и Овечкин могли в Майами отдыхать, но приехали. А им говорят, что они никто»

Мощное выступление президента ФХР Владислава Третьяка после возвращения сборной России в Москву с чемпионата мира.

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— У болельщиков от любви до ненависти один шаг, — сказал Третьяк. — Сегодня любят, завтра нет. Так нельзя. Во всем мире относятся к своим спортсменам с уважением. Можно покритиковать, но не зло. Люди могли бы вообще не приезжать, отдыхать в Майами. Кучеров, Овечкин — такой сезон сложный был. Я знаю, видел, как они в НХЛ работают. Потом, когда им говорят, что они никто, зачем приехали, это некрасиво. Мы уважаем болельщиков. Команды проигрывают во всем мире, а им аплодируют. В них верят. Это спорт. Мы не против критики — но она должна быть нормальной.

Вы видели, как достаются медали. Как Овечкин под шайбу ложился, но силенок немножечко не хватило. По мастерству у нас команда номер один. Претензий никому не могу предъявить. Видел, как все переживали и старались. За турнир я четверку могу поставили. Спасибо болельщикам, что поддержали нас. Когда вручали медали, весь зал кричал: «Россия, Россия!» Людей не обманешь. Один Василевский что делал.

— Насколько подавлены ребята?

— Конечно, они ехали за золотом, как и мы раньше в Советском Союзе. Серебро и бронза были неуспехом. Времена меняются, и на каждую команду надо настраиваться и выходить с полной отдачей, еще удача должна быть. Знаю, что нас критикуют, но ребята достойно выступили. Когда финнам проиграли, я зашел в раздевалку, они очень сильно переживали. Не было ни одного безразличного человека. Они знали, что с чехами будет тяжело, но вышли и победили. Как победили — не важно.

— Не обидно, что проиграли турнир из-за одного гола?

— Он все и решил. Мы в свое время играли в два круга. Если команда выступает достойно в течение всего турнира, то она чемпион. Сейчас получается, что после одного поражения ты едешь домой. Кому-то это нравится из-за элемента случайности. Надо знать, как кому противостоять. Наша команда старалась в каждом матче.

— Может, изменить схему турнира? Рене Фазель выступает за 12 команд.

— Можно, только кто поддержит? Действительно на этом турнире были слабые участники — Италия, Австрия, хотя борьба за последнее место была напряженная.

— Сколько участников на чемпионате мира — оптимально?

— Как президент ФХР я бы сократил число. Как член совета ИИХФ, хочется, чтобы больше команд играли.

— Кто не прилетел в Москву из сборной?

— Ковальчук, Кузнецов и Орлов. Остальные все здесь.

— Про Воробьева уже решили, что он останется в сборной?

— У него же контракт действующий.
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