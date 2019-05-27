Около 40 тыс. человек собрало в центре Хельсинки празднование победы хоккеистов на ЧМ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«По оценкам на текущий момент, в столичном парке Кайсаниеми находятся 40 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Люди с финскими флагами в руках заполнили все пространство парка, а также прилегающие к нему холмы. На торжество приходили целыми семьями, чтобы увидеть чемпионов мира, которые поднялись на сцену после семи вечера по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС). Капитан финской сборной Марко Анттила, которого в Финляндии считают героем прошедшего турнира, на сцене поднял завоеванный финнами кубок под приветственные возгласы болельщиков. Он забросил четыре шайбы в плей-офф, две из которых стали победными.

К празднику присоединился президент Финляндии Саули Ниинистё, который тоже вышел на сцену. «Вы очень много нам дали, хочу поблагодарить вас от своего имени и имени всего народа Финляндии», — сказал он. Ниинистё также пошутил, что финны теперь хотят видеть Анттилу в качестве президента, поэтому хорошо, что «чемпионат мира состоялся не перед президентскими выборами».

Торжества в центре финской столицы будут продолжаться до ночи. Празднование победы хоккейной команды началось в Финляндии еще в воскресенье вечером, когда 10 тыс. человек собрались на площади Кауппатори в центре Хельсинки. По многолетней традиции десятки финнов, несмотря на прохладную погоду, искупались в расположенном там же фонтане.

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии. Финальная встреча состоялась в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы в присутствии 9085 зрителей. Финская сборная в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира (1995, 2011, 2019), также на счету финнов восемь серебряных и три бронзовые медали.