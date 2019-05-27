Президент Финляндии: Анттилу выдвигают на моё место, повезло, что выборы прошли
Президент Финляндии Саули Нийнистё выступил с речью на встрече национальной сборной, выигравшей золото чемпионата мира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/18
«Прекрасное выступление! Хоккеисты сборной вошли в историю финского хоккея, мы никогда не забудем решающие матчи. Вы, игроки, подарили стране не только блестящее выступление. Вы подарили счастье всем финнам. Хочу поблагодарить вас от всей души.
В вашей игре было всё. Мы все пережили слёзы радости и поражения, заработав потрясающий опыт. В финале я страшно нервничал после первого периода, но напрасно. Вы сделали это.
Савинайнен уже предложил сделать Анттилу президентом страны. Мне повезло, что президентские выборы уже прошли», — приводит слова президента издание
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter