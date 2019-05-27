Президент Финляндии: Анттилу выдвигают на моё место, повезло, что выборы прошли

«Прекрасное выступление! Хоккеисты сборной вошли в историю финского хоккея, мы никогда не забудем решающие матчи. Вы, игроки, подарили стране не только блестящее выступление. Вы подарили счастье всем финнам. Хочу поблагодарить вас от всей души.



В вашей игре было всё. Мы все пережили слёзы радости и поражения, заработав потрясающий опыт. В финале я страшно нервничал после первого периода, но напрасно. Вы сделали это.



Савинайнен уже предложил сделать Анттилу президентом страны. Мне повезло, что президентские выборы уже прошли», — приводит слова президента издание Illta-Sanomat.