К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Когда-то Анттилу отправляли из Новокузнецка в Волжск. В ВХЛ

Как там Miracle on Ice по-фински? Не поленился полезть в Гугл-переводчик: Ihme Jäällä. Надо бы запомнить.

Разница с олимпийской сборной США-1980 по большому счету-то небольшая. Там были студенты. Тут — на всю команду ноль голов в этом сезоне НХЛ (у двух игроков, сугубо фрагментарно задействованных). Более того — ни одной звезды КХЛ, каковых среди финнов хватает.

И они прошли в плей-офф ЧМ-2019 шведов, россиян и канадцев, переполненных энхаэловцами, в том числе и топового калибра. И стали чемпионами мира.

То, что чуть-чуть не доделал год назад в Кубке Стэнли «Вегас», вышедший в финал, но уступивший там «Вашингтону», сборная Финляндии сделала на этом чемпионате мира. Футбольная сборная Греции образца Евро-2004, «Лестер» — вот ее родословная.

Великая все-таки вещь — спорт.

А Марко Анттила?!

Огромный (204 см), внешне нескладный, даже горбатый финский капитан по прозвищу Чудище, которому на следующий день после финала исполняется 34, когда-то не прижился в новокузнецком «Металлурге» и был отправлен в ВХЛ, в команду «Ариада» города Волжск республики Марий Эл. Где, рассказывают, жил прямо во дворце.

В групповом турнире он набрал ноль очков, а затем:

1) сравнял счет на 59-й минуте четвертьфинала со шведами, чуть позже выигранного в овертайме;.

2) забил единственный гол в полуфинале с Россией;.

3) сделал дубль в финале с Канадой, во втором периоде сравняв счет, а в начале третьего забросив вторую шайбу, оказавшуюся победной.

Ни одна реальная звезда ни одной команды не показала в плей-офф чего-либо подобного. Бывает, что в иных совершенно посредственных игроков в важнейших матчах вселяется какая-то необъяснимая исполинская сила.

Первая аналогия, которая приходит в голову, — Пол Хендерсон. Крепкий, но совершенно не звездный форвард, никогда не обладавший репутацией записного снайпера либо клатчера (человека, забивающего решающие голы), в Суперсерии-72 забросил победные шайбы в трех последних матчах подряд! Фрэнк Маховлич мне говорил, что Пол не играл так никогда в карьере — ни до, ни после.

Но тогда он забил эти три гола. И когда это произошло в восьмом матче, игру смотрела вся Канада. Прекратились занятия в школах и университетах (там была первая половина дня), все — преподаватели, ученики, студенты — прямо там сели перед телевизорами. И любой канадец, находившийся тогда в сознательном возрасте, помнит, где он был в момент того гола. Много раз в этом убеждался.

Не раз в Северной Америке слышал на английском фразу: «Игра сама выдвигает героев». Так и с Хендерсоном, и с Анттилой. Только в Новокузнецке Хендерсон не играл. И не отправляли его оттуда в город Волжск республики Марий Эл. А Анттила через все это прошел.

Подозреваю, что про голы Марко и этот финал спустя несколько десятилетий будет помнить любой финн. Потому что золото Суоми — далеко не рядовое в истории игры, а Анттила — не просто автор четырех ключевых голов на ЧМ-2019 и капитан новых чемпионов мира.

Анттила — это новый спортивный мем.

А главный режиссер финского триумфа — конечно, Юкка Ялонен. Только главный тренер мог не просто наиграть какую-то систему и ради этого даже пожертвовать энхаэловцами, но и заставить поверить такой состав, что не бывает ничего невозможного. Да еще и дважды на одном турнире — и в группе, и в финале — обыграть Канаду. Опять же, феноменальное совпадение: тот же Ялонен выиграл чемпионат мира в той же Братиславе в 2011 году!

В списке тренеров-полуфиналистов ЧМ-2019 серебряный канадец Ален Виньо скромно затесался в тройку бывших и нынешнего тренеров питерского СКА — Ялонена, Милоша Ржиги (первый в свое время пришел вместо второго) и Ильи Воробьева. Ни один из них, кстати, со СКА Кубок Гагарина не выиграл — только Воробьев победил с магнитогорским «Металлургом».

Но уже второй раз выиграть мировое первенство в одном и том же городе, как видим, Ялонену это не помешало.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dgdocPI2f3k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поклонимся в щитки Василевскому!

За победу над чехами и бронзу надо в ножки (или, вернее, в щитки) поклониться Андрею Василевскому. Если бы не голкипер «Тампы», отразивший 48 бросков в основное время и овертайме, как и все четыре буллита, этот матч мы бы не выиграли ни при каких обстоятельствах. Достаточно вспомнить два его мегасэйва на 59-й минуте. Да вообще невозможно сосчитать, сколько раз Вася спас Россию!

Наша сборная явно не успела отойти от финского шока. Еще в первом периоде было видно, что концентрация не та. Во всех предыдущих матчах, включая полуфинал, в обороне действовали намного ответственнее, не давали соперникам много свободного льда, а после первых бросков — вторых-третьих попыток.

Здесь же всего этого было с лихвой. То, что, открыв счет, позволили его сравнять через 40 секунд, когда нас поймали на пересменке и выскочили «один в ноль», говорит как раз об этом — отсутствии концентрации.

Сами же мы забили оба гола, по иронии судьбы, таких, какие нужно было днем ранее забивать Финляндии. Рабочие такие «ковыряшки», или, как назвали бы их в НХЛ, «мусорные» голы. Григоренко подправил дальний кистевой Сергачева, а Дадонов загородил обзор вратарю. Анисимов — с рикошета от защитника. Красотой там не пахло. Пахло трудом и потом.

Впрочем, канадцы-то бросали, подправляли, «скринили» — а что толку? Не так проста эта Финляндия, как может показаться на первый взгляд. И, когда ей это было надо и она почувствовала кураж, во втором периоде, крутила-вертела атаки с длительным владением шайбой по полной программе!

Чехи же нас серьезными отрезками (за исключением разве что второго периода) откровенно переигрывали, а в третьем и вовсе перебросали с неприличным счетом 5−18. Из общего ряда, помимо Василевского, выделялись разве что Евгений Малкин и Никита Гусев, которые играли с высоко поднятой головой, обостряли и создавали моменты. В этом смысле обидно, что сам Гусев в овертайме после шикарного паса Никиты Кучерова не попал в пустые ворота. С другой стороны, а сколько моментов в дополнительной десятиминутке было у Чехии!

Гусев и третий буллит реализовал, а победный, первый, оказался на счету Ильи Ковальчука. Так что капитан, пусть 36-летний возраст уже на его игре сказывается, к этой медали самым прямым образом руку приложил.

Девять побед, одно поражение с минимальным счетом. Но, в отличие, допустим, от четвертьфинала с американцами или матчей группового турнира со всеми приличными командами — теми же чехами, швейцарцами и шведами (общий счет этих трех встреч — 13:4), матч за третье место заслуживает похвалы только за результат. И за вратарскую игру, конечно.

В любом случае, хорошо, что сборная не заняла четвертое место, а то можно представить, как усугубились бы и без того несладкие болельщицкие эмоции предыдущего дня, не получи команда медалей вовсе. Хотя, если вдуматься, две (даже не одна!) победы финнов над канадцами должны даже самых оголтелых критиков заставить задуматься, что, может, дело все-таки в достоинствах команды Суоми, а не только в наших недостатках.

Мы не умеем замечать и оценивать плюсов соперников. Мы следим только за собой. А так нельзя.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_embed teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8PBozIps0Ng?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Почему правы Овечкин и Шубская

Следующий чемпионат мира — в Швейцарии. Впервые — на узких канадских коробках, и это еще интереснее. Начинается турнир опять поздно, 8 мая, то есть снова будет куча энхаэловцев. Видно, насколько перенос старта ЧМ одновременно с отказом НХЛ от Кубка мира и прискорбного неучастия (на данный момент) в Олимпиадах поднял статус мировых первенств.

Это видно хотя бы по накалу эмоций. Глядя на то, как куча людей после поражения от Финляндии рвет все возможные части тела на британский флаг, какие, дескать, позорники наши хоккеисты, подумалось вот о чем. В той же Швеции люди тоже эмоционально реагируют на неудачи своей хоккейной сборной. Но если бы все это оборачивалось такой истерикой и ненавистью, как у нас, то никогда бы вслед за их чудовищным позором в четвертьфинале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити-2002 с Белоруссией не пришло бы золото Турина-2006.

Это спорт, друзья. В нем бывают победы и поражения, и это — не вопрос жизни и смерти. Потому что на пути к триумфу всегда стоят неудачи, и силен тот, кто умеет, упав, подняться и пойти дальше. И этого упавшего свои же болельщики (правы Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская!) не должны добивать.

Умейте быть великодушными и признавать право людей на то, чтобы оступиться. Особенно когда перед этим они выиграли восемь матчей подряд (а после — еще один) и не сделали ничего, чтобы вызвать ваш негатив. А многие из них годами и даже десятилетиями становятся лучшими на планете. Многие ли наши соотечественники могут этим похвастать?

Разве Овечкин не выигрывал три чемпионата мира? Или Малкин не доминировал, чуть ли не в одиночку выиграв ЧМ-2012? Или Ковальчук не забивал два Канаде в решающий момент Квебека-2008, а год спустя не вытаскивал на себе Берн? Разве он, Ковальчук, Гусев, Капризов, Гавриков, Андронов, Телегин и другие не выигрывали Пхенчхан? А лучший бомбардир прошлогоднего Кубка Стэнли Кузнецов? А Кучеров, бьющий рекорд Могильного и выигрывающий гонку бомбардиров НХЛ с большим отрывом у таких монстров, как Макдэвид и Кейн? А Василевский, наконец, который, надеюсь, получит «Везина Трофи»? Не говоря уже об Овечкине с Малкиным, легендах, перед которыми уже больше декады преклоняется хоккейный мир.

Уважайте соотечественников, которые своим талантом и трудом вызывают реальное уважение в мире к России и россиянам. Не будьте наглядной иллюстрацией поговорки: «Нет пророка в своем Отечестве». Не загоняйте за Можай тех, кто должен вызывать вашу гордость, но сегодня не оправдал ваши ожидания и при этом не сказал, что это — ваши проблемы.

У нас, увы, жизнь части людей (далеко не всех, конечно) сводится к тому, чтобы кого-то обязательно ненавидеть. Это когда-то было блестяще отражено в скетче «Наша Russia» посредством образа Сергея Юрьевича Белякова, который сидит на диване и разговаривает с телевизором.

Не разговаривайте с телевизором! Разговаривайте с самими собой, своими родными и друзьями. Знакомьтесь с новыми интересными людьми, чтобы расширить круг общения. Задавайте себе вопросы, в том числе неудобные. Читайте умные книги, смотрите фильмы, которые побуждают к размышлению и самоанализу. Стремитесь к чему-то, достигайте чего-то.

Не ненавидьте и не завидуйте. Это разрушительные чувства, которые ведут к самоуничтожению. И отторжению от вас тех, кто рядом.

***

Так обидно и больно, как после матча с Финляндией, мне не было очень давно. Через час после игры мы с женой поехали по делам, и я до такой степени еще был в этом хоккее и этой досаде, что после пары резких движений ей пришлось прилично прочистить мне мозги, чтобы мы не попали в аварию.

Но это была обида, боль и досада, а не ненависть. ​.