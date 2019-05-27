Звезды сборной России проигнорировали болельщиков. Те зря три часа прождали Овечкина и Малкина

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Если попробовать выключить эмоции и ненадолго забыть о магических комбинациях связки Кучеров-Гусев и невероятных сэйвах Василевского, то придется признать — от чемпионата мира-2019 российские болельщики ждали другого. Ну или не только этого. Все осознавали, что наша сборная, под завязку набитая суперзвездами, отправилась в Словакию за золотом — другой результат две с половиной недели назад казался почти невероятным. Но на пути «Красной машины» в очередной раз случились неудобные для нее финны, которые снова все испортили.

В итоге сегодня в аэропорту болельщики и журналисты встречали не золотую, а бронзовую команду. Встречали вполне официально — и тех, и других в Шереметьево пригласила Федерация хоккея России. Народу собралось немного, с масштабами встречи олимпийских чемпионов в феврале 2018-го, сегодняшнее мероприятие сравнить сложно. Зато среди тех, кто решил потратить понедельник на встречу с кумирами, была, например, фанатка со сломанной ногой. А еще много детей.

Один из малышей большую часть из тех трех часов, на которые задержали рейс с «Красной машиной», потратил на то, чтобы отрепетировать фразу «Здравствуйте, Овечкин! А распишитесь, пожалуйста, здесь». Не знаю, повезло ли ему в итоге получить автограф форварда «Вашингтон Кэпиталз», но шансов было мало. Овечкин первым из хоккеистов появился в зале аэропорта, получил цветы от чирлидерш, передал их жене, а затем, выдав фирменную улыбку и сделав считанное количество фото, двинул к выходу. Болельщикам пришлось селфиться с ним на ходу, журналисты вообще остались ни с чем. Остановить Александра Великого было нереально, финских защитников среди собравшихся не было.

Ну, а большинство бронзовых призеров ЧМ-2019 решило вообще не пересекаться с фанатами и СМИ.

Пока все ждали Малкина и компанию у баннера ФХР, они покинули аэропорт через другой выход и оперативно уехали из Шереметьево на машинах.

Скорее всего, до Москвы долетели не все игроки сборной, но со сбежавших это ответственности не снимает. Отдуваться за всех пришлось Владиславу Третьяку, Михаилу Сергачеву, Илье Сорокину, Ивану Телегину и Сергею Андронову.

«Не получилось взять золото, к сожалению, одна шайба все решила, но ребята бились до конца, они достойны уважения. Спасибо всем болельщикам, она была важна для игроков, оно ее чувствовали. В следующем году постараемся получить золото!», — программная речь президента ФХР получилась короткой.

Александр Овечкин может сколько угодно рассуждать о том, насколько бронза ценнее серебра, на деле же получается, что в последние три дня сборная нас только разочаровывает. Сначала — поражением от финнов. Затем — ужасным по содержанию матчем против чехов, который не был бы выигран без гения Василевского. Сегодня — своим странным поведением по отношению к российским болельщикам. Отмечать завоевание медалей Овечкину, Малкину и другим звездам этой «Красной машины» приятнее за столом ресторана, чем в обществе людей, которые обожают их даже после проигранного ноунеймам полуфинала ЧМ. Это их право, но с профессионализмом такое поведение не имеет ничего общего.