Звезды сборной России проигнорировали болельщиков. Те зря три часа прождали Овечкина и Малкина
В аэропорту за всех отдувались Третьяк, Сергачев и игроки КХЛ.
Если попробовать выключить эмоции и ненадолго забыть о магических комбинациях связки
В итоге сегодня в аэропорту болельщики и журналисты встречали не золотую, а бронзовую команду. Встречали вполне официально — и тех, и других в Шереметьево пригласила Федерация хоккея России. Народу собралось немного, с масштабами встречи олимпийских чемпионов в феврале 2018-го, сегодняшнее мероприятие сравнить сложно. Зато среди тех, кто решил потратить понедельник на встречу с кумирами, была, например, фанатка со сломанной ногой. А еще много детей.
Один из малышей большую часть из тех трех часов, на которые задержали рейс с «Красной машиной», потратил на то, чтобы отрепетировать фразу «Здравствуйте, Овечкин! А распишитесь, пожалуйста, здесь». Не знаю, повезло ли ему в итоге получить автограф форварда «Вашингтон Кэпиталз», но шансов было мало. Овечкин первым из хоккеистов появился в зале аэропорта, получил цветы от чирлидерш, передал их жене, а затем, выдав фирменную улыбку и сделав считанное количество фото, двинул к выходу. Болельщикам пришлось селфиться с ним на ходу, журналисты вообще остались ни с чем. Остановить Александра Великого было нереально, финских защитников среди собравшихся не было.
Ну, а большинство бронзовых призеров ЧМ-2019 решило вообще не пересекаться с фанатами и СМИ.
Скорее всего, до Москвы долетели не все игроки сборной, но со сбежавших это ответственности не снимает. Отдуваться за всех пришлось Владиславу Третьяку, Михаилу Сергачеву, Илье Сорокину, Ивану Телегину и Сергею Андронову.
«Не получилось взять золото, к сожалению, одна шайба все решила, но ребята бились до конца, они достойны уважения. Спасибо всем болельщикам, она была важна для игроков, оно ее чувствовали. В следующем году постараемся получить золото!», — программная речь президента ФХР получилась короткой.
Александр Овечкин может сколько угодно рассуждать о том, насколько бронза ценнее серебра, на деле же получается, что в последние три дня сборная нас только разочаровывает. Сначала — поражением от финнов. Затем — ужасным по содержанию матчем против чехов, который не был бы выигран без гения Василевского. Сегодня — своим странным поведением по отношению к российским болельщикам. Отмечать завоевание медалей Овечкину, Малкину и другим звездам этой «Красной машины» приятнее за столом ресторана, чем в обществе людей, которые обожают их даже после проигранного ноунеймам полуфинала ЧМ. Это их право, но с профессионализмом такое поведение не имеет ничего общего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter