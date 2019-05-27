Милош Ржига не сдержал слёз на пресс-конференции после ЧМ-2019
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги чемпионата мира, где его команда заняла четвёртое место.
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Видимо, что-то случилось...
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В конце выступления тренер не сумел сдержать слёз.
«Я снова не сделал того, чего хотел. Команда была великолепна, сотрудники сборной были великолепны, но не я. Думаю, я облажался. Можно ли найти позитив? Да, конечно. Команда, люди вокруг, Братислава, фанаты… Невероятно. Не верю, что меня так внимательно слушали такие классные игроки. Я не выполнил задачу и ненавижу себя за это.
Я был несколько грубоват с игроками, но они не обращали на это внимания. Хоккеисты даже сказали, что боятся меня, однако я воспринял это как комплимент. Счастлив, что поработал с такой командой на ЧМ», — приводит слова Ржиги Isport.
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