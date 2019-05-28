Евгений Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь. Если есть вопросы — готов пройти медицинскую экспертизу
Нападающий «Вашингтона» и сборной России объяснил появление скандального видео.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.
Приводим заявление Кузнецова по этой ситуации:
— Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.
Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее.
Жалко, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter