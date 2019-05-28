Самолет сборной Финляндии в сопровождении истребителей (фото)
Сборная Финляндии вернулась на родину после победы на чемпионате мира.
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Самолет команды во время полета сопровождали истребители. Фото опубликовал Твиттер компании Finnair.
В финале финская команда обыграла сборную Канады (3:1). Сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу команду Чехии (3:2 Б).
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