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Финская сборная пригласила на чемпионат двух игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые приняли участие почти в половине матчей сезона и не забросили ни одной шайбы. Защитник «Чикаго» Хенри Йокихарью и нападающий «Флориды» Юхо Ламмико не смогли отличиться и на чемпионате мира.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Финал, 26.05.2019, 21:15 1:3 Канада Финляндия

Команда также состояла из четырех игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), двух — из Американской хоккейной лиги (АХЛ), трех представителей чемпионата Швейцарии и одного игрока, выступающего в чемпионате Швеции. Остальные 12 хоккеистов представляли местный чемпионат. Главным козырем команды стали сыгранность, системность и правильная тактика на матчи с более сильными командами. Финны в плей-офф последовательно переиграли сборные Швеции (5:4, в овертайме), России (1:0) и Канады (3:1).

Состав канадцев полностью состоял из игроков НХЛ, у шведов был 21 хоккеист лучшей лиги мира, а у россиян — 15. Составы этих команд собирались по ходу турнира, их пополняли хоккеисты, вылетевшие из розыгрыша Кубка Стэнли. Финны же весь год наигрывали костяк команды в матчах Евротура и перед турниром провели сбор, длинною в три недели. Из-за него на юниорский чемпионат мира не поехал первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков Каапо Какко.

«Основной нюанс — развитие и направление финского хоккея, расчет на подготовку собственного резерва игроков, тренерского штаба, потому что финские тренеры сейчас работают во всех странах, даже в Швейцарии. Финны добиваются успехов на международном уровне во всех возрастах, в прошлом году выиграли юниорский чемпионат мира, в этом — молодежный. Это система подготовки собственных игроков и тренеров, причем игроков, которые играют и в НХЛ, и в Европе, и в Финляндии. В первую очередь они занимаются собой, поэтому эта система объединяет всех этих тренеров во главе с Ялоненом, который имеет огромный опыт, они объединяются и идут плотно к вершинам», — пояснил в беседе с ТАСС заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов-старший, который на протяжении шести лет возглавлял финский ТПС.

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Командная игра

Сборная Финляндии была сильна командной игрой. По ходу турнира роли лидеров брали на себя разные игроки. В двух стартовых встречах пять шайб забросил 18-летний Какко, который быстро сыгрался с новобранцем «Салавата Юлаева» Сакари Манниненом и Харри Песоненом. В четвертьфинале со шведами блеснул уже Маннинен, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи. В той же встрече свое первое очко на турнире набрал капитан Марко Анттила.

Он забросил шайбу в ситуации, когда сборная Финляндии заменила вратаря шестым полевым игроком, и перевел игру в овертайм. Анттила был самым рослым игроком турнира (207 см). Он же стал автором единственного гола в ворота сборной России и забросил две шайбы в финале, став главным героем плей-офф.

Блестяще себя проявил и вратарь Кевин Ланкинен, выручавший команду в ключевые моменты матчей с россиянами и канадцами. В полуфинальной игре Ланкинен удостоился приза лучшему игроку своей команды.

По проценту отраженных бросков финский голкипер из играющих в плей-офф уступил только россиянину Андрею Василевскому (94,58 против 94,2), а по количеству пропущенных в среднем за игру шайб занял первое место на турнире (1,5).

«Сборная Финляндия отличается сплоченностью и умением концентрироваться. Независимо от счета, они продолжают заниматься четко и ясно своим делом до конца. Мы видели, как команда показывала характер на чемпионате мира. Проигрывая канадцам 0:1, они смогли вытащить матч. Они доверяют своей молодежи и продолжают ее развивать на протяжении всего времени», — отметил Юрзинов-старший.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал победу сборной Финляндии сенсационной. «Финны показали невероятную игру. Они проиграли немцам (на групповом этапе со счетом 2:4 — прим. ТАСС) — это был большой сюрприз для меня. Финская сборная играла солидно, дисциплинированно, компактно и с большим сердцем. В этой команде не было громких имен, но она играла как команда», — подчеркнул он.

Тактика

Сборная Финляндии играла очень сбалансированно и компактно. Почти во всех эпизодах вся пятерка успевала принимать участие в атаке и обороняться. Очень хорошо помогали защитникам нападающие, которые встречали соперника в средней зоне, а иногда и прессинговали в чужой. Главный тренер команды Юкка Ялонен один из немногих действовал по ходу всего турнира в восемь защитников. Это позволяло сохранять им свежесть и не уступать в скорости и единоборствах.

Финская команда отлично перестраивалась и меняла тактику по ходу матчей. В играх со сборными России и Канады финны много внимания уделяли обороне, при этом отрезками хорошо контролируя шайбу в зоне соперника. В четвертьфинале со шведами сборная Финляндии почти на протяжении всей встречи была вынуждена отыгрываться и играть первым номером, что также с успехом получилось. В ситуации, когда для победы хватало одной шайбы, финны забрасывали одну, а когда пять — пять.

При равном счете в матче с российской командой на протяжении двух периодов финская сборная демонстрировала агрессивный хоккей и переигрывала россиян. После того, как финнам удалось открыть счет в середине третьего периода, они стали принимать более простые и надежные решения. Игру сборной Финляндии в обороне после полуфинала отметил и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. «Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам», — сказал он.

Финские хоккеисты по объему движения и выигранных единоборств визуально превзошли всех соперников на турнире. Компактность и хорошее движение позволяли им создавать численное преимущество на каждом участке площадки в нужный для этого момент.

На прошлом чемпионате мира в составе сборной Финляндии было восемь представителей НХЛ, среди которых такие звезды, как Микаэль Гранлунд, Себастьян Ахо и Микко Рантанен. Но главному тренеру Лаури Марьямяки не удалось построить командную игру, в результате чего сборная уступила в четвертьфинале швейцарцам.

«Трудно сказать, выступили бы финны в Словакии так же с игроками НХЛ или нет. Но они могут объединиться в один момент, это их главное умение. Они показали, как нужно относиться к себе и к своим молодым игрокам, которые выступают в Европе», — отметил Юрзинов-старший.

Системность

Финские тренеры дают возможности молодым хоккеистам проявлять себя в матчах внутреннего чемпионата на взрослом уровне. Благодаря этому большинство молодых игроков из Финляндии быстро закрепляются в НХЛ. За последние шесть лет финны трижды становились победителями молодежных чемпионатов мира и дважды выигрывали первенства среди юниоров. При этом во всех детских школах страны тренеры стараются прививать одну и ту же систему игры.

«Мы должны говорить в целом о финском хоккее, он системный, там ни одна команда не выходит на лед, не получив указания от тренеров, по какой тактической схеме сегодня играют. Это принципиальное отличие финского хоккея от нашего. Сборная Финляндии могла бы добиться такого же результата и с игроками из НХЛ, потому что они родились и воспитывались в Финляндии. Они впитали финский хоккей с малых лет», — отметил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

«Вообще финская система развития очень мощная. Но никто не может сказать о ее долговечности, потому что хоккей сейчас развивается, и конкуренция очень высокая. Можно так же “улететь”, как это произошло со шведами. Появляется целый ряд стран, которые играют на высоком уровне, это тенденция сегодняшнего хоккея — он развивается и очень конкурентоспособен», — подчеркнул Юрзинов-старший.

Финская система развития молодежного хоккея дает свои плоды. В последние три года на драфте НХЛ в первой тройке выбирается игрок из Финляндии, при этом все они становятся одними из лидеров команд уже в первых сезонах.

Так произошло и с Патриком Лайне, и с Миро Хейсканеном, и с Йеспери Котканиеми. Нет сомнений в том, что на предстоящем драфте одним из двух первых игроков будет выбран Какко.

Последним турниром, где сборные выступали сильнейшими составами, был Кубок мира 2016 года, на котором команда Финляндии проиграла все три встречи. На что способно новое поколение молодых финских звезд в играх за сборную остается только гадать, но при таком системном подходе финны вполне могут бросить вызов канадцам.